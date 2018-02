«C’est une première historique»

Par DDK | Il ya 6 heures 33 minutes | 246 lecture(s)

Le directeur des équipes nationales prés de la FALA, dira à propos de la dernière participation des sélections nationales (cadets, juniors et séniors) au championnat d’Afrique qui s’est achevé dimanche dernier, le 11 février au Nigéria : «Nous avons réalisé les meilleurs résultats depuis 1962 dans un championnat d’Afrique avec 37 médailles dont 16 d’or. Une nette prouesse dans une compétition africaine dans les trois styles (Gréco- Roumaine, lutte Libre et lutte Féminine), toute catégories confondues (…) Cela augure beaucoup d’optimisme quant à l’avenir de cette discipline». Désormais, dira-t-il, «l’Algérie a une grande place en Afrique en lutte associées, surtout que la relève est désormais assurée». Pour terminer, M. Houas Idris a tenu à «rendre hommage à tous les clubs et entraineurs qui œuvrent pour le développement de cette discipline à travers tout le territoire national».

M. A.