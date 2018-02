Impérative, la victoire

Par DDK | Il ya 6 heures 33 minutes | 257 lecture(s)

Les joueurs du MOB accueilleront demain, au stade de l’UMA, les Criquets jaunes du CABBA, pour le compte de la 20e journée du championnat Ligue 2 Mobilis.

Cette rencontre, qui reste l’affiche de la journée, réunira deux sérieux prétendants à l’accession qui ont affiché leurs intentions dès le début du championnat. Une qui donnera, sans doute, un certain niveau aux débats sur le terrain. Cela dit, l’issue de la rencontre reste très difficile à pronostiquer. Les Crabes, qui restent sur une défaite devant l’ABS, doivent réagir le plus vite possible et gagner ce match, pour regagner la sympathie de ses supporters et dégager le doute, qui risque s’installer en cas d’un nouveau faux pas. Le coach Bouarata, qui mise beaucoup sur ce duel, a organisé, mardi passé, un match d’application entre les joueurs. Une manière de tester certains systèmes de jeu et voir de visu certains éléments qui peuvent être incorporés demain, car l’enfant de Cirta compte opérer certains changements face au CABBA. Concernant l’effectif, Bouledieb et Salhi, qui été ménagés lors des deux derniers entraînements, seront concernés par le match de demain, alors que les Noubli, Mouhli et Benamara sont toujours convalescents. Sur un autre volet, l’APC de Béjaïa a octroyé dernièrement une subvention de 6 milliards de centimes du budget primitif de 2018 au profit du MO Béjaïa. Cependant, cette somme qui n’atterrira dans le compte du club qu’au courant de la première quinzaine du mois de mars.

Z. H.

Le programme

Demain

MO Béjaïa - CA BBA (15h)

JSMS - RC Relizane (16h)

MC Saïda - WAT (16h)

ASM Oran - GC Mascara (16h)

MCE Eulma - ABS (16h)

ASA M'lila - RC Kouba (16h)

ASO Chlef - JSM Béjaïa (16h)

Samedi

CA Batna - Aïn Fakroun (17h)