«On est prêts pour le match du CABBA»

Par DDK | Il ya 6 heures 34 minutes

Dans cet entretien, le défenseur du MOB, Maâmar Youcef, fait le point sur le moral et la préparation du groupe à la veille du match contre le CABBA.

La Dépêche de Kabylie : Un important match vous attend demain contre le CABBA. Comment se sont déroulées les préparations pour le choc de la journée ?

Maamar Youcef : On s’est préparés le plus normalement du monde pour ce match au même titre que les autres rencontres, surtout à ce stade de la compétition où la course pour l’accession devient très serrée. Certes, ce sera un match très important car nous allons affronter un concurrent direct pour l’accession, mais je peux dire qu’on est prêts sur tous les volets pour affronter le CABBA.

Les gars de Bordj reviennent en force ces dernières semaines. C’est une équipe à prendre très au sérieux, n’est-ce pas ?

Bien sûr qu’on doit les prendre très au sérieux, c’est une équipe qui pratique un beau football et qui renferme des éléments très expérimentés qui sont capables de changer la physionomie d’un match à tout moment. Nous aussi on dispose d’un bon groupe capable de battre n’importe quelle équipe, des joueurs pétris de qualités et qui se donnent à fond sur le terrain pour hisser les couleurs du club au sommet. J’espère seulement que la rencontre se déroulera dans un fairplay total et que le meilleur gagne.



Les supporters attendent beaucoup de vous lors de cette rencontre capitale pour la suite du championnat. Un message pour eux...

On fera le maximum pour se racheter de notre dernière défaite et offrir à nos supporters une autre victoire qui leur fera surement du plaisir. À partir de ce moment, tous les matchs qui nous restent seront des matchs de coupe, donc il faut bien les négocier pour éviter certaines erreurs qui peuvent nous couter très chères à la fin de saison. En occupant une place sur le podium, on peut dire qu’on est très proche de notre objectif à condition de bien négocier les matchs restants, tout en assurant le plein à domicile.

Propos recueillis

par Z. H.