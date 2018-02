Zeghdoud mise sur une victoire

Par DDK | Il ya 6 heures 33 minutes | 226 lecture(s)

Le stade Mohamed Boumezrag de la ville de Chlef abritera, demain vendredi, une affiche intéressante à suivre entre l’ASO Chlef (6ème, 32 points) et la JSM Béjaïa (5ème, 33 points) pour le compte de la 20ème journée du championnat de ligue 2. Ces deux formations aspirent à jouer à fond leurs chances d’accession en ligue 1. Les débats s’annoncent tout simplement chauds entre les deux antagonistes et l’engagement physique sera notamment omniprésent sur le terrain. Une chose est certaine : les deux équipes, qui restent chacune sur un beau succès face, successivement, au CRBAF et l’ASAM, sur le score de 2 à 0, feront donc tout pour préserver leur dynamique victorieuse, et ce, le plus longtemps possible. Cependant, la pression sera du côté des locaux qui seront tenus par l’obligation de réussir un bon résultat devant leurs supporters qui ne leur pardonneront pas un autre faux-pas chez eux, après celui concédé précédemment face au RCR (18ème journée). Conscient de l’importance et de l’enjeu de cette rencontre à six points pour les deux teams, l’entraîneur en chef de la JSMB, Mounir Zeghdoud, a beaucoup insisté auprès de ses poulains sur la nécessité d’éviter la défaite contre l’ASO Chlef pour atteindre l’objectif qui est l’accession. «Notre objectif reste celui de confirmer notre récente victoire à domicile contre le leader. C’est avec cet état d’esprit qu’on abordera le match de Chlef qui s’annonce difficile pour les deux équipes», confie Zeghdoud. Il poursuit : «Nous avons bien préparé ce rendez-vous. Mes joueurs sont conscients de ce qui les attend, demain vendredi, contre une équipe de l’ASO qui fera tout pour prendre les trois points mis en jeu. Nous aurons aussi notre mot à dire sur le terrain, dans la mesure où on affrontera notre adversaire dans la peau d’un concurrent pour le podium».

B. Ouari