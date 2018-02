Gare au perdant !

Par DDK | Il ya 6 heures 33 minutes | 274 lecture(s)

Le DRBT recevra la JSK, demain à 16 heures, au stade Lahoua Smaïn pour le compte de la 20e journée du championnat Ligue 1 Mobilis.

Ce match sera d’une extrême importance pour les deux équipes qui luttent pour assurer leur maintien en ligue 1 Mobilis. Lors de cette rencontre, les kabyles doivent impérativement réussir une belle opération pour éviter la relégation. «On prépare convenablement ce match qu’on jouera avec la ferme intention de réussir un bon résultat. C’est un match ordinaire et j’espère qu’il se déroulera sans violence et avec un bon arbitrage», a déclaré le coach Saâdi. Quant à l’effectif, ce match se jouera sans le meneur de jeu Boukhanchouche, qui a été absent face au NAHD, samedi dernier, et qui n’a pas été convoqué pour ce rendez-vous. Ayant rejoint la JSK lors du dernier mercato, le défenseur Essaïd Belkalem est, quant à lui, pressenti pour jouer son premier match avec les Jaune et Vert. Le coach Saâdi aura le choix pour composer ses 11 rentrants. Il utilisera toutes ses cartes gagnantes pour revenir avec un résultat probant. Par ailleurs, les Jaune et Vert rallieront la ville de Tadjenanet, aujourd’hui matin, en prévision du match de demain. Le seul objectif des équipiers de Redouani est de réussir une belle opération et d’améliorer leur classement.

M. L.

Le programme

Aujourd’hui

USB - OM (16 heures)

ESS - CRB (17 heures)

NAHD - USMB (17 heures)

Vendredi

DRBT - JSK (16 heures)

USMH - USMA (16 heures)

MCA - CSC (17 heures)

Samedi

USMBA - MCO (16 heures)

PAC - JSS (16 heures)