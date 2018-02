«Belkalem sera du voyage à Tadjenanet»

Par DDK | Il ya 6 heures 34 minutes | 708 lecture(s)

L’entraîneur des Canaris, Nouredine Saâdi, a animé hier matin un point de presse à la salle des conférences du stade du 1er Novembre. Evoquant le match face à Tadjenanet, il a affirmé que le défenseur Belkalem fera parti de l’équipage à Tadjenanet. «Belkalem sera du voyage avec l’équipe à Tadjenanet. Même s’il lui reste encore à perdre un à deux kilo, le joueur a retrouvé ses sensations», a déclaré le coach kabyle. Même si le match face au DRBT est décisif pour son équipe, le coach Saâdi ne veut cependant pas lui donner au delà de son importance. «Le match face au DRB Tadjenanet est un match ordinaire. On l’a bien préparé et on visera un bon résultat. C’est une rencontre à trois points et j’espère qu’il se déroulera dans de bonnes conditions et sans violence», a-t-il ajouté.

«J’espère que l’arbitrage sera à la hauteur»

Même si le coach kabyle estime que le match est ordinaire, néanmoins, il dira : «J’espère que l’arbitrage sera à la hauteur». Répondant au dirigeant Yarichene qui a déclaré que si Saâdi aimait la JSK, il ne toucherait pas 400 millions et deux mois de salaires d’avance, Saâdi dira : «C’est mon droit de toucher deux mois d’avance, car des joueurs et des entraineurs touchaient cette avance, tout en vous informant que je touche moins que le montant qu’il a avancé. Si je voulais de l’argent, j’aurais signé le contrat de deux ans que m’a proposé le président».

Sa réponse à Yarichene

Toujours concernant cette avance d’argent, Saâdi s’est encore défendu. «Il parle de deux mois de salaires d’avance qui reste mon droit, et je me demande pourquoi il n’a pas parlé de l’étranger qui a travaillé 15 jours et qui a pris une grosse sommes», a ajouté le coach kabyle qui a fait allusion à Chay sans le nommer. Continuant à se défendre, Saâdi n’a pas mâché ses mots envers Yarichene. «Il vend des voitures, qu’il s’occupe de son métier. Moi je suis un entraineur et il ne doit pas s’immiscer dans mon boulot. Apparemment, il ne comprend pas. J’ai déclaré qu’il doit faire attention à ce que les voitures qu’il vend ne soient pas trafiquées, et je n’ai pas dit que c’est des voitures trafiquées. En plus, je subis la pression moi-même au lieu de critiquer mes joueurs. Mais lui, il a compris l’inverse ou il n’a pas compris. J’ai cité le nom de Bourahli lors de la conférence de presse, car c’était le meilleur avant-centre que j’ai entrainé. Je suis libre de citer le joueur que je veux», a ajouté le coach kabyle. En colère contre les déclarations de Yarichene à son encontre, Saâdi a affirmé qu’il ne peut pas éviter la polémique avec son détracteur. «J’ai honte que les supporters de la JSK disent qu’à mon âge je rentre en conflit avec lui. Cependant, c’est impossible que je reste sans lui répondre. Le fait qu’il y ait ce genre de dirigeants catastrophiques à la JSK, cela prouve que le club est vraiment malade. C’est un exemple des mauvais dirigeants de notre football», a-t-il continué.

«C’est mon droit de choisir mon staff»

Questionné sur le renforcement du staff technique où l’ex-international Rahou et l’ex-coach du NAHD Bouzidi ont été évoqués pour intégrer la barre technique de la JSK, Saâdi a affirmé que c’est son droit de choisir ses adjoints. «Le coach a le droit de choisir la composante de son staff. Je ne sous-estime pas Raho et Bouzidi mais j’ai mon adjoint Boufenara qui est avec moi depuis 20 ans. La direction ne m’a pas demandé le renforcement de la barre technique», a-t-il déclaré.

«Benyoucef est fatigué»

Questionné sur le milieu Lyes Benyoucef qui a été remplacé face au NAHD, Saâdi a affirmé que «Benyoucef est fatigué car il fait à chaque fois le trajet Alger-Tizi du fait qu’il n’ait pas encore un appartement. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il n’a pas appliqué mes consignes. Au contraire, je suis satisfait du comportement de tous mes joueurs face au NAHD», a-t-il conclu son intervention

Propos recueillis par M. L.