Sérieux test pour la JS Azazga

La JS Azazga qui a laissé des plumes la semaine passée à Ouargla en s’inclinant sur le score de deux buts à zéro face au MB Hassi Messaoud, aura à disputer un match très difficile demain. Les gars d’Azazga accueilleront au stade Tirsatine d’Azazga le CRB Ouled Djellal, un prétendant en puissance à l’accession en DNA. Il s’agit du dauphin du championnat qui ne viendra pas à Azazga pour faire du tourisme, mais pour arracher les trois points et rien d’autre. Ainsi, la mission des poulains de Chikhi Hocine ne sera guère facile, et ces derniers doivent sortir le grand jeu pour espérer empocher les trois points qui seront mis en jeu. Le public de la JSA doit être ce 12e homme qui jouera son rôle pour contribuer à la victoire finale. En face, il y aura un adversaire qui jettera toutes ses forces dans la bataille pour gagner et reprendre sa place de leader cédée au SA Sétif qui jouera chez l’IRB Berhoum. Les coéquipiers de Benmokhtar ne comptent pas rater ce rendez-vous de la journée pour engranger les trois points et améliorer leur position au classement, tout en s’approchant du maintien en inter-régions. Car une défaite pourra compliquer la tâche des Azazguis en championnat et ils sont donc avertis. De son côté, le MB Bouira affrontera au stade Said Bourouba le MB Hassi Messaoud, là aussi seule la victoire compte. Le faux pas est strictement interdit pour le MBB qui compte se racheter de leur dernier échec face au Hydra AC.

Massi Boufatis

Le programme

FC Bir El Arch – NRB Ouled Derradj

JS Azazga – CRB Ouled Djellal

MB Bouira – MB Hassi Messaoud

AS Bordj Ghedir – Hydra AC

IRB Berhoum – SA Sétif

USM Sétif – OMR El Annasser

IRB Ain Lahdjar – CRB Ain Djasser

CA Kouba – DRB Baraki