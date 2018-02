Tizi-Gheniff a rattrapé Tadmaït

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 235 lecture(s)

La 18e journée de la division Honneur jouée mardi dernier a été marquée par le nul concédé par le leader, le FC Tadmaït, qui a laissé filer une bonne occasion de conserver seul les commandes au classement en se faisant accrocher à domicile par le CA Fréha. Une contre performance qui permet ainsi à l’O Tizi Gheniff de rejoindre la formation de Tadmaït à la première place suite à sa large victoire aux dépens de son invité du jour, l’ES Assi Youcef. Une donne qui fait que la course au titre est plus que jamais relancée, notamment entre les deux équipes qui comptabilisent 39 points chacune, soit 8 longueurs d’avance sur le troisième, à savoir la JS Boukhalfa qui compte néanmoins un match en moins. Toujours en haut du tableau, le KC Taguemount Azouz qui arrive en 5e position et qui restait sur deux succès de suite est allée imposer le partage de points à la JSC Ouacifs chez elle. De son côté, le RC Betrouna n’est pas revenu indemne de son déplacement chez l’ES Tigzirt. Les banlieusards se sont inclinés par deux buts à un et se voient du coup reléguer à la 8e place au classement, derrière l’AC Yakouren qui compte une rencontre en moins face à la lanterne rouge, l’ES Sikh Oumeddour. Pour sa part, le CRB Mekla en déplacement à Draâ El Mizan a réussi sa virée en prenant le dessus sur l’EDEM locale. Un succès qui permet aux gars de Mekla de passer devant leur victime du jour. Enfin, le FC Ouadhias qui affrontait, au stade de Fréha, l’ASC Ouaguenoun est revenu avec les trois points dans ses bagages.

S. K.

Les résultats

FC Tadmaït 1 – CA Fréha 1

O Tizi Gheniff 4 – ES Assi Youcef 0

JSC Ouacifs 2 – KC Taguemount Azouz 2

ASC Ouaguenoun 0 - FC Ouadhias 1

E Draâ El Mizan 2 - CRB Mekla 3

ES Tigzirt 2 - RC Betrouna 1