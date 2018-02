Bouhinoun au défi d’Aït Annane

Par DDK | Il ya 5 heures 55 minutes | 199 lecture(s)

La division pré-honneur, qui a débuté hier, va se poursuivre cet après-midi avec le déroulement des sept rencontres restantes. Dans le groupe A, la JS Aït Yahia Moussa, qui revient dans la course au titre, ira en découdre avec la JS Boumhani. Une sortie que les hommes du président Chebouti doivent impérativement remporter pour rester collés au duo de tête. Dans le groupe B, l’US Bouhinoun, reléguée à la deuxième place après sa défaite face au voisin, le FC Ighil El Mal, lors de la précédente journée, n’aura d’autre choix que de s’imposer à Béni Douala face à la JS Aït Annane. Un impératif pour les Banlieusards de Tizi-Ouzou, qui ne sont pas sans savoir qu’une autre défaite compromettra leurs chances dans la course au titre. Dans le groupe C, le nouveau co-leader, l’OC Makouda, accueillera un voisin, l’US Mizrana. Une rencontre que les Olympiens devraient obligatoirement gagner pour garder leur fauteuil de chef de file. Toujours dans le haut du tableau, le NA Redjaouna, qui a chuté à la deuxième place après avoir mené le bal durant toute la phase aller, accueillera en milieu de journée le CS Djebla Ouaguenoun. La victoire sera interdite pour les gars de Redjaouna au risque de se faire distancer par le duo de tête.

S. K.

Le programme

Groupe A

JS Boumhani - JS Aït Yahia Moussa

Groupe B

JS Djudjura - ES Aït Ouanèche

JS Aït Annane - US Bouhinoun

Groupe C

OC Makouda - US Mizrana

NA Redjaouna - CSD Ouaguenoun

HC Azazga - US Ikhelouiène

Aït Yahia Union Sport - O Nath Yirat