Pleins feux sur le stade Naceria

Par DDK | Il ya 5 heures 55 minutes | 275 lecture(s)

Le championnat de division Honneur Béjaïa se poursuivra cet après midi avec la seconde partie de la quinzième et ultime étape de la phase aller. Ainsi, en plus des trois rencontres qui se sont déroulées hier, quatre autres affiches seront au programme pour cette journée de samedi. Tous les yeux seront braqués vers le stade Naceria à Béjaïa qui verra la JS Ighil Ouazzoug accueillir la JSB Amizour dans ce qui constitue la grosse affiche du jour. Soit un duel équilibré, du moins sur papier, s'il en tient compte des capacités des uns et des autres .C'est là une belle opportunité pour les gars d'Amizour d'empocher les points mis en jeu pour conforter leur statut de dauphin, et pourquoi pas revenir à quatre points de l'incontournable leader le RC Seddouk, mais ils devront se méfier de cette formation de la JSIO qui demeure aguerrie et très expérimentée, donc capable de créer des problèmes aux gars d’Amizour. C'est dire que cette belle affiche retiendra l'attention des sportifs ce week-end. Parmi les sérieux outsiders dans ce dur palier, on retiendra le duel qui attend la formation de la Protection civile chez elle face à la surprenante mais imprévisible équipe du NB Taskriout qui ne devrait pas constituer un obstacle pour le gars du CSPCB qui sont bien lotis pour récupérer les points perdus samedi passé chez le RCS. En tout cas, les choses sont on ne peut plus claire, seul un résultat positif arrangerait les protégés de Boualem Bouabida s'ils veulent rester en course. Dans le bas de la hiérarchie, le SRB Tazmalt et l'ARB Barbacha accueilleront respectivement l'AS Oued Ghir et l'AS Taassast dans deux duels à six points entre mal classés avec un avantage pour les équipes qui reçoivent, tenues de marquer des points. En somme, on doit s'attendre à des bouleversements dans les deux parties du classement.

Zahir Ait Hamouda

Le programme

JS Ighil Ouazzoug - JSB Amizour

SRB Tazmalt - AS Oued Ghir

CSPC Béjaïa - NB Taskriout

ARB Barbacha - AS Taassast

RC Seddouk : Exempt