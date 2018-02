Belle empoignade en perspective

Par DDK | Il ya 5 heures 55 minutes | 175 lecture(s)

Pour le compte de la troisième journée des play-offs, les protégées d’Abdenour Mira seront confrontées, aujourd’hui à 13 heures, à leurs homologues de l’ASSN, au stade de Lakhdaria. Les camarades de Sabrina Mekhloufi comptent réaliser une belle performance face aux Algéroises pour rester en course pour le titre de champion. Pour rappel, huit formations composent ce groupe des play-offs, à savoir le FC Constantine, le MZ Biskra, le JF Khroub, l’AS Sûreté nationale, l’Affak Relizane, l’ASCE Alger centre, l’Intissar Oran et le CF Akbou. De leur côté, les U20 de Djamel Hamidouche et les U 17 de Maâdsi joueront le même jour (aujourd’hui) à Bouira, plus exactement au stade Bourouba, face au NEB local, pour le compte de la quatrième journée de la phase retour.

Z. A. H.