Une victoire pour souffler

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 152 lecture(s)

Après avoir réussi à revenir avec un précieux point de sa dernière sortie en terre algéroise, face à l'IR Birmandreis, la JS Akbou accueillera, cet après-midi à Ouzellaguen, le WA Rouiba qui occupe un rang dans le ventre mou du classement. Une rencontre capitale pour la JS Akbou qui ne doit, en aucun cas, rater son coup, pour éviter de se retrouver dans une situation inconfortable en bas du tableau, elle qui s’est positionnée à l'avant-dernière loge à deux unités du premier non relégable l'USMDBK, devançant ainsi la lanterne rouge CRBTO de quatre points. Les choses sont claires pour Khettal, Azouaou, Akkouche et consorts : seule la victoire les intéresse. Cependant, il y aura en face un adversaire de taille difficile à manier, en l'occurrence le WA Rouiba qui voudra donc améliorer son rang. La JS Akbou est dans l’obligation de marquer des points, pour sortir de cette zone dangereuse. Les joueurs semblent être conscients de ce qui les attend et affichent une grande détermination pour mettre un terme à cette guigne qui les poursuit. En net besoin de points, la JSA n'aura pas droit à une autre alternative ; elle devra glaner les trois points mis en jeu, pour conserver ses chances au maintien. De ce fait, le staff technique a tenu à miser sur le volet psychologique, en demandant aux joueurs d’être à la hauteur des attentes et de prendre l'adversaire très au sérieux, pour espérer réaliser l'objectif tracé. Les joueurs que nous avons interrogés ont tenu à afficher une grande résolution à arracher un résultat positif pour mieux préparer les prochaines sorties dans la sérénité. Les coéquipiers de Hamimi doivent redoubler d’efforts pour atteindre l’objectif recherché, tout en se montrant vigilants face à un adversaire qui ne sera pas facile à manier. Le spectre de la relégation plane et les joueurs, seuls acteurs sur le terrain, doivent tout mettre en œuvre pour arracher un bon résultat qui les remettra sur orbite. Une chose est sûre, le destin de la JS Akbou est entre ses propres mains. Une victoire est donc impérative, cet après-midi, pour prendre un petit bol d'air.

Zahir Ait Hamouda