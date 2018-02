Favorable au leader Sour El Ghozlane

Par DDK | Il ya 5 heures 55 minutes | 156 lecture(s)

L’Entente Sour El Ghozlane, qui compte sept points d’avance sur son dauphin, l’EC Oued Smar, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, elle qui aspire à réaliser la montée en division inter-régions en fin de saison.

L’ESG affrontera cet après-midi sur son terrain et devant son public l’Olympique Tizi Rached, pour le compte de la 18e journée. Un match important pour le chef de file qui ne jure que par la victoire. Mais la vigilance doit être de mise, car les Olympiens tenteront de repartir avec, au moins, le point du nul. Il va sans dire que c’est le leader qui part avec les faveurs des pronostics. Mais en football, rien n’est gagné d’avance. L’OTR tentera le coup au stade de Sour El Ghozlane et, pourquoi pas, surprendre l’ESG.

Draâ Ben Khedda, Akbou et le CRBTO dos au mur

Pour les autres teams kabyles qui luttent pour le maintien, à savoir le CRB Tizi-Ouzou, dernier de la classe, la JS Akbou, avant-dernier, et l’USM Draâ Ben Khedda, qui pointe à la 14e place, ils sont condamnés à réagir avant que ce ne soit trop tard. En effet, la défaite est strictement interdite pour eux. Ainsi, les Ciel et Blanc de Draâ Ben Khedda accueilleront le WB Saoula avec comme seul mot d’ordre la victoire et rien que la victoire. C’est aussi le cas pour la JS Akbou, qui attend de pied ferme le WA Rouiba. Enfin, le CRB Tizi-Ouzou est plus que jamais appelé à chercher les trois points au stade de Boudouaou face à l’ESMB locale, car en cas d’une énième défaite, les Communards ne pourront plus éviter le purgatoire.

L’ES Azeffoun et la JS Tichy pour remonter la pente

L’ES Azeffoun et la JS Tichy, qui occupent respectivement les 10e et 11e places au classement avec 20 et 19 points, auront les faveurs des pronostics à l’occasion de la réception devant leurs galeries l’EC Oued Smar et l’IR Birmandreis. Les Marins et les gars de Tichy devront saisir cette occasion pour s’imposer et remonter la pente au classement, tout en s’éloignant de la zone de turbulences. Mais ce ne sera pas facile, car l’ECOS et l’IRB ne se présenteront pas à Azeffoun et à Aokas en victimes expiatoires. Il y a lieu de noter que toutes les rencontres prévues pour aujourd’hui se joueront à partir 15 heures.

Massi Boufatis



Le programme

ES Azeffoun - EC Oued Smar

JS Tixéraine - CRBB El Kiffan

NR Dély Ibrahim - JS Boumerdès

JS Tichy - IR Birmandreis

ESM Boudouaou - CRBT -Ouzou

JS Akbou - WA Rouiba

ES El Ghozlane - O Tizi Rached

USMD Ben Khedda - WB Saoula