Soummam pour une cinquième de suite

Il ya 5 heures 55 minutes

Le championnat de la régionale 2 se poursuivra, cet après-midi, avec le déroulement de la 8ème et dernière rencontre de la 18ème journée, à savoir un derby opposant deux voisins, Gouraya à l’US Soummam, au stade de l’OPOW de Béjaïa. Ainsi, avec quatre victoires consécutives, série en cours, l’équipe de l’US Soummam de l’entraîneur Yacine Abdiche croisera le fer, cet après-midi, avec le club voisin, Gouraya, dans un match à caractère derby et capital pour les deux équipes aux objectifs diamétralement opposés. Sans doute, ce sera un match prometteur, opposant deux équipes qui se connaissent bien, dont l’objectif est d’empocher les trois points de la partie, afin de soigner leur position au classement. L’US Soummam, actuellement quatrième au classement à six points du leader, entend ne pas s’arrêter en si bon chemin, en s’offrant un cinquième succès consécutif, pour améliorer sa position au classement et faire partie du trio de tête. D’autant plus que tout plaide pour qu’il soit ainsi, compte tenu de la bonne ambiance qui règne au sein du groupe, dont le moral est gonflé à bloc. En effet, ce duel, face à une équipe de Gouraya, sera abordé avec la ferme intention d’empocher les trois points, ce qui donnera beaucoup de confiance aux joueurs, eux qui veulent rester sur la même dynamique pour poursuivre la suite du championnat sous de bons auspices et atteindre leur objectif principal : l’accession. L’équipe de Gouraya, ancrée dans les profondeurs et en quête de points, est bien déterminée à rafler la mise, pour s’éloigner de la zone dangereuse, mais, pour cela, les hommes de Saïd Boucheta doivent sortir le grand jeu. Face à des joueurs, comme Amaouche et Naït Yahia dont le capital d’expérience est énorme, pour avoir joué dans plusieurs équipes de ligue 1 et 2, l’USS a de solides arguments pour empocher les trois points de la victoire devant un adversaire qui tient à lui tenir la dragée haute. Logiquement, Karim Redoune et ses camarades partent largement favoris. Pour les gars de Gouraya, ce débat, face au voisin, est pris sérieusement avec l’ambition de faire une bonne prestation, sans pour autant se mettre dans la peau d’une victime expiatoire. C’est un match où il est attendu de l’USS qu’il confirme sa bonne santé, avec à la clé, un cinquième succès. En somme, un chaud derby en perspective, qui ne manquera pas d’attirer un grand public.

Samy H.