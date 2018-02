Duel entre les deux extrêmes

Par DDK | Il ya 5 heures 54 minutes | 312 lecture(s)

Le stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou abritera, aujourd’hui après-midi, le derby de la Kabylie entre l’US Béni Douala et l’US Oued Amizour, dans le cadre de la 19e journée de la DNA Centre. Un match entre les deux extrêmes aux objectifs diamétralement opposés. L’US Béni Douala qui caracole en tête de classement, tandis que l’US Oued Amizour ferme la marche. Pour dire que les débats seront chauds entre les 22 acteurs et chaque équipe tentera d’empocher les trois points pour garder ses chances intactes pour l’objectif assigné, l’US Béni Douala pour la course à l’accession et l’US Oued Amizour pour la lutte au maintien. Les gars d’Ath Douala qui ont réussi un bon match nul face à leur dauphin, la semaine dernière, en faisant deux buts partout contre le RC Arba, auront une chance de creuser l’écart, en cas de succès cet après-midi. Mais les gars d’Amizour auréolés par un succès réalisé at home face à l’ES Ben Aknoun, un prétendant à l’accession, ne se présenteront pas au stade du 1er Novembre en simple figurant mais pour arracher la victoire et quitter la dernière place du classement. La bataille sera rude entre les deux équipes et il y aura certainement un public nombreux qui se déplacera au stade pour suivre les débats. La défaite est strictement interdite pour les deux équipes. L’US Béni Douala veut prendre le large, surtout que le RC Arba aura la tâche difficile chez le NC Magra qui n’a pas perdu espoir de revenir dans la course à l’accession, et l’ES Ben Aknoun affrontera le RC Boumerdès difficile à manier même en dehors de ses bases.

Mission difficile pour l’IB Lakhdaria à Dar El Beida

L’IB Lakhdaria aura la tâche difficile cet après-midi chez le CRB Dar El Beida, un adversaire qui est dans la zone de turbulences. Les gars de l’ex-Palestro qui se sont imposés lors de la précédente journée à domicile face à l’IB Khemis El Khechna, tenteront de confirmer ce regain de forme chez le CRBDB, mais ce ne sera pas facile devant une équipe qui veut aussi confirmer son succès face au NARB Réghaïa. L’IB Lakhdaria sera appelé à sortir le grand jeu au stade de Dar El Beida pour espérer revenir à la maison avec un résultat positif et remonter la pente au classement.

Le programme

Aujourd’hui à 15 heures

US Béni Douala - US Oued Amizour

NC Magra - RC Arba

NARB Réghaïa - WR M’Sila

WA Boufarik - CR Béni Thour

IBKE Khechna - JSD Jijel

CRBDE Beida - IB Lakhdaria

MB Rouissat - JS Hai El Djabel

ESB Aknoun - RC Boumerdès