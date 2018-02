Ekedi veut rencontrer ses dirigeants

Par DDK | Il ya 5 heures 54 minutes | 374 lecture(s)

Ce n’est un secret pour personne que le courant ne passe plus entre la direction kabyle et l’attaquant Steve Ekedi.

D’ailleurs, ce dernier s’entraîne toujours avec l’équipe réserve après ses déclarations à la presse où il s’attaquait aux dirigeants des Jaune et Vert. Cependant, et bien qu’il ait rencontré, lundi dernier, le président Chérif Mellal, le directeur général, Nassim Benabderrahmane et le coach Saâdi, pour leur demander de réintégrer l’équipe fanion, rien n’a changé pour le Camerounais de la JSK. En effet, le joueur n’a pas été concerné par le match d’hier face au DRB Tadjenanet. Selon une source proche de la direction, les dirigeants kabyles mènent, présentement, une enquête sur une prétendue correspondance qui aurait été envoyée de la part de la Fédération camerounaise de football à la direction kabyle. Dans cette missive, l’on aurait menacé les dirigeants kabyles de sévir contre eux si le joueur est privé de ses droits. Mais, toujours selon notre source, ceux-ci doutent que ladite correspondance soit établie par de la Fédération camerounaise de football. Ils soupçonneraient même le joueur d’être derrière cette «falsification». D’ailleurs, même le président Mellal avait déclaré sur une chaîne télé qu’il ne pardonnerait jamais à Ekedi. Le joueur, de son côté, nie tout en bloc : «Je n’ai rien falsifié. S’ils me reprochent quoi que se soi, on a qu’à contacter la Fédération camerounaise de football. J’ai même le numéro du secrétaire général de la Fédération du Cameroun. Je veux les rencontrer pour discuter de mon cas», aurait déclaré Ekedi à l’un de ses proches. Ainsi le Camerounais ne compte pas se taire. Il attend de rencontrer ses dirigeants pour tenter de régler son problème une bonne fois pour toutes.

Hammar devant le conseil de discipline dimanche

Sur un autre plan, l’attaquant Ziri Hammar sera traduit devant le conseil de discipline demain dimanche ou au plus tard lundi. C’est ce qu’on croit savoir d’une source proche de la direction kabyle. Ayant eu un accrochage verbal avec Belkalem à la fin de la séance d’entraînementde mercredi passé, le joueur a été écarté de la liste des joueurs concernés par le match du DRBT. D’après la même source, Hammar devra être sanctionné financièrement en attendant une suspension sur le plan sportif. Ne badinant pas avec la discipline, Saâdi ne se fera, sans doute, pas prier pour sévir contre son joueur.

M. L