Béni Douala prend le large et Amizour s'enfonce

Le derby de la Kabylie qui a mis aux prises aujourd’hui, samedi, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, l’US Béni Douala, leader du championnat et l’US Oued Amizour, lanterne rouge, pour le compte de la 19e journée du groupe centre de la DNA, est revenu aux Ath Douala.

Les coéquipiers de Daoud n’ont pas raté l’occasion pour empocher les trois points, grâce à deux réalisations signées, en deuxième mi-temps, Deghmani et Hadiouche. Un succès qui permet à la bande à Abdenour Hamici de conserver son fauteuil de leader, avec désormais 40 points soit quatre d’avance, sur le nouveau dauphin le NC Magra qui partage la deuxième place avec le RC Arba qu’il a battu deux buts à un. Les coéquipiers de Guerrab Aziz sont bien partis pour accéder en ligue deux Mobilis cette saison et leurs chances augmentent de match en match. Contrairement à l’US Oued Amizour qui se complique la tâche après cette nouvelle défaite, et reste ainsi à la dernière place avec seulement 12 points. L’US Béni Douala ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et fera de son mieux pour atteindre l’objectif tracé, à savoir l’accession en Ligue deux Mobilis cette saison. Pour les autres matchs de la journée, l’IB Khemis El Khechna s’est imposé par deux buts à un face à la JSD Jijel, tandis que l’ES Ben Anoun qui est en perte de vitesse a été tenue en échec en faisant 0 à 0 devant le RC Boumerdès. Enfin le CRB Dar El Beida et le NARB Reghaia ont été accrochés à domicile, par l’IB Lakhdaria et le WR M’Sila en faisant 1 à 1.

Massi Boufatis

Les résultats

US Béni Douala 2 – US Oued Amizour 0

ES Ben Aknoun 0 – RC Boumerdès 0

NARB Reghaia 1 – WR M’Sila 1

CRB Dar El Beida 1 – IB Lakhdaria 1

NC Magra 2 – RC Arba 1

MB Rouissat 2 – JS Hai El Djabel 0

WA Boufarik 4 – CR Béni Thour 1

IBK El Khechna 2 – JSD Jijel 1