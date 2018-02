Un round sans incidence

Par DDK | Il ya 6 heures | 208 lecture(s)

Rien de nouveau pour cette 18e manche du championnat de la Régionale 2, puisqu’elle n’a pas apporté de grands changements, tant en tête qu’en bas du classement.

La journée a connu quatre matchs nuls et deux victoires. Les attaquants sont restés muets, puisque six buts seulement ont été inscrits. En haut du classement, c’est le statuquo. Le leader et son dauphin n’ont pas gagné. Même tenu en échec à Draâ Ben Kheda face à la formation de l’OS Mouldiouene, le leader, l’USM Béjaïa, a réalisé une bonne opération puisqu’elle conserve toujours son fauteuil de chef de file, en gardant aussi l’écart de trois longueurs sur son poursuivant immédiat, la JS Bordj Menaïel qui, pour sa part, n’a pu faire mieux dans le derby haut en couleurs de la ville que le partage des points face à son voisin, le WRBM. La JSBM garde ainsi sa place de dauphin. Deux victoires seulement ont été enregistrées lors de cette nouvelle journée, dont l’une est l’œuvre de la JS M’Chedallah, vainqueur du CR Zemmouri, et l’autre du CM Tidjelabine, aux dépens du MC Bouira. Pour sa part, l’ES Timezrit a concédé le point du match nul devant une accrocheuse équipe de l’ES Draâ-El Mizan sur le score d’un but partout (1 - 1). Le CRB Kherrata a été tenu en échec par l’OS El Kseur, alors que la rencontre US Auzia - ES Bir Ghbalou n’a pas eu lieu. Enfin, la rencontre Gouraya - US Soummama s’est jouée hier samedi.

Samy H.

Les résultats

CRB Kherrata 0 - OS El Kseur 0

OS Moulediouane 0 - USM Béjaïa 0

ES Timezrit 1 - ES Draâ El-Mizan 1

JS M’Chedallah 1-CRZemmouri 0

CM Tidjelabine 2 - MC Bouira 1

WR B Ménaïel 0 - JSBMénaïel 0

US Auzia - ES Bir Ghbalou (non joué)