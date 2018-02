Un nul qui n’arrange guère les Oranges

Par DDK | Il ya 5 heures 59 minutes | 175 lecture(s)

Alors que l’entourage de l’Espérance attendait une victoire, les Oranges sont finalement passés à côté en se faisant astreindre au nul par la formation de Draâ El-Mizan qui s’est déplacée à Timezrit. Les camarades de Boulaincer entament la rencontre à vive allure. Les locaux prendront de l’ascendant, loupant moult occasions de scorer à la 10’, 16’, 21’ et 35’ par excès de précipitation, devant une équipe visiteuse qui a montré des atouts en défense. Les visiteurs ont rendu la mission des hommes de Kedadouche encore plus difficile que prévu. Cela explique, d’ailleurs, pourquoi les Oranges n’ont pas trouvé de solutions en attaque. La première mi-temps fut moyenne et s’est soldée par un score vierge. En seconde période, on assiste à une rencontre ayant l’air d’une véritable empoignade, mais, en vérité, c’était beaucoup plus monotone compte tenu des nombreux ratages du côté local. Contre toute attente, ce sont les Sudistes de Tizi-Ouzou qui parviendront à ouvrir la marque à la 65’ par le biais de Bouzouag. Ce but va complètement chambouler les calculs des joueurs locaux, mais sans pour autant les décourager. Le pressing des Oranges de Timezrit se poursuit, en faisant face à une résistance farouche des visiteurs, décidés à protéger leur acquis. Les locaux vont harceler sans répit l’arrière-garde des visiteurs jusqu’à la 85’. Ils obtiennent ainsi un penalty lorsque Gassa fut accroché dans la surface de réparation. Le reste du temps n’apportera aucun changement au score. Ainsi, M. Sadaoui mettra fin aux débats sur le score de parité (1 - 1). Un nul qui n’arrange guère les affaires de Timezrit.

Samy H.