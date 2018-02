Les joueurs d’Auzia refusent de jouer

Par DDK | Il ya 5 heures 59 minutes | 191 lecture(s)

L’US Auzia, un club de la ville de Sour El Ghozlane, se dirige tout droit vers le forfait général. Face à l’incapacité du président du CSA, M. Guettaf Mohamed, de réunir les moyens nécessaires et la crise financière qui secoue le club, qui a accédé cette saison en Régionale 2, la majorité des joueurs sont passés à l’action, avant-hier vendredi, en refusant de jouer leur match derby face à l’ES Bir Ghbalou. Ainsi, seulement quatre joueurs étaient présents au stade. L’entraîneur, Zine Mohamed, cache mal son amertume de voir son équipe dans une telle situation : «On ne peut s’engager sur des choses qu’on ne peut tenir. C’est bon, je jette l’éponge». «Depuis notre accession, dira Mohamed Zine, nous n’avons reçu aucun sou, cela fait 17 week-ends qu’on fait tout pour convaincre les joueurs de ne pas quitter le club, en attendant de jours meilleurs. Malheureusement, on ne peut les maintenir motivés sans leurs octroyer leurs indemnités». «L’USA souffre énormément. Elle n’arrive même plus à assurer la restauration à ses joueurs. Lors des déplacements, on trouve d’énormes difficultés pour se débrouiller une somme d’argent pour acheter de simples sandwichs», ajoute-t-il. Devant cette situation, poursuit-il, «c’est l’ensemble des joueurs des différentes catégories qui sont en grève». «Le président du CSA est fatigué, il a tout donné au club. Aujourd’hui, il ne peut donner plus. C’est à cet effet que j’ai décidé de quitter le club, non sans amertume», conclut-il. L’USA occupe, désormais, la dernière place avec 16 points, à une unité des deux autres équipes concernées par la relégation, à savoir Gouraya de Béjaïa et l’ES Timezrit, et à deux points de la JS M’Chedallah, l’autre équipe de la wilaya qui patauge dans les mêmes problèmes.

M’hena A.