Le leader fait de la résistance

Par DDK | Il ya 5 heures 59 minutes

Le duel ayant mis aux prises le leader unioniste avec la surprenante formation de l'OS Mouldiouane n'a pas connu de vainqueur dans la grande affiche du jour, que l’on donnait comme étant l’un des grands tournants de cette phase retour du championnat. En effet, les protégés d’Aouamer, qu’on disait qu'ils allaient être confrontés à une situation des plus délicates face au onze de l'OSM, se sont finalement contentés du partage des points, au terme d'une rencontre musclée et indécise de bout en bout. Cela dit, l’USMB a réussi à prendre un point qui vaudra son pesant d'or lors du décompte final. Il était clair que les Bougiotes allaient laisser filer au moins deux points dans cette rencontre tant attendue entre ces deux formations qui ont le vent en poupe ces dernières semaines. En somme, ce petit point ramené de la ville des Cigognes s'avère précieux et suffisant pour les Unionistes, qui maintiennent leur écart de trois points sur le dauphin et non moins principal concurrent, la JSB Ménaïel, tenue en échec par son voisin, le WRBM, dans le chaud derby de la ville de Bordj Ménaïel.

Zahir Ait Hamouda