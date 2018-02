Sidi Aïch déroule, Naceria s’écroule

Par DDK | Il ya 6 heures | 180 lecture(s)

Le choc de la dernière journée de la phase aller du championnat honneur Bejaïa, qui a mis aux le SSSA avec le NCB, deux outsiders, au stade de l’Amitié de Sidi-Aïch, vendredi après-midi, s’est achevé sur le score fleuve de 5 buts à zéro en faveur des Diables rouges. Une victoire qui permet aux poulains de Samir Amaouche de réduire l’écart à cinq points du leader, le RCS, exempt lors de ce round. Et dès la 2’, les coéquipiers d’Aïssani obtiendront un penalty que Messafri rate. Ce n’est que partie remise, puisque, trois minutes plus tard, Rachedi parviendra à secouer les filets. Les visiteurs assistèrent impuissants aux vagues incessantes des locaux qui ajoutèrent une deuxième réalisation par le virevoltant Rachedi. Encaissant le coup, les gars de Naceria, trop timides dans leurs rares incursions, ne mirent jamais en péril la défense locale. Sur le score de deux buts à zéro, l’arbitre Yacine Abid renvoie les deux équipes aux vestiaires. En seconde mi-temps, les locaux semblaient déterminés à prendre le large. Le remplaçant Ferhat parvient, alors, à corser l’addition à la 65’, sur un corner. À 3 à 0, les camarades de Cherfi ne baissèrent pas les bras. Après plusieurs essais, Aït Yekhlef, qui héritera d’un centre de Ferhat, signera, d’une reprise instantanée, un chef d’œuvre : un quatrième but. Une réalisation longuement applaudie par l’assistance. Et ce n’est pas fini. Dans le temps additionnel, le petit Akik, qui venait de rentrer, inscrit une cinquième réalisation, clôturant ainsi ce festival de buts. Et c’est sur cette victoire, nette et sans bavures, de 5 à 0, qui permet aux locaux de continuer à espérer, que l’arbitre sifflera la fin de la rencontre. En fin de partie, le coach de la SS Sidi Aïch, Samir Amaouche, dira : «La rencontre a été d’un bon niveau. C’était un match que j’appréhendais beaucoup. Mais nous avons réussi à dominer la partie puis à bien la gérer. On tenait vraiment à gagner non seulement parce qu’il s’agit du NCB, mais beaucoup plus parce que c’est un concurrent direct. Aussi, mes troupes étaient déterminées à réduire l’écart par rapport au leader. Les joueurs étaient au rendez-vous et je suis satisfait de leur production. Je tiens à les féliciter. Nous avons su allier l’art et la manière en s’offrant une belle victoire que je dédie aux supporters». De son côté, Lyazid Azzi, coach du NCB dira : «Que voulez-vous que je vous dise. On est très déçus. On ne méritait pas de perdre avec ce score large. On s’est déplacés avec une équipe amoindrie de neuf titulaires. On va continuer le championnat jusqu’au bout et on jouera sans calculs avec l’idée de rafler la mise dans les matchs qui nous restent. Je félicite le SSSA pour sa victoire et je le remercie pour l’accueil».

Samy H.