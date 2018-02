La JSK plus que jamais menacée !

Par DDK | Il ya 6 heures | 298 lecture(s)

Les joueurs de la JSK continuent de cumuler les mauvais résultats avec leur défaite avant-hier face au DRBT, au stade de ce dernier, par la plus petite des marges.

Certes, les Kabyles ont vécu l’enfer à Tadjenanet et l’arbitrage a une part de responsabilité dans cet échec concédé face à l’équipe locale. Toutefois, avec cette nouvelle contre-performance, la JSK est plus que jamais menacée du cauchemar de la relégation. À 10 journées seulement du baisser du rideau, les Kabyles se trouvent premiers relégables avec 19 points seulement en 20 matchs disputés. Les Canaris disputeront encore cinq matchs sur leur terrain, au stade du 1er Novembre, et se déplaceront cinq fois également. Vu leur position au classement général, les poulains du coach Saâdi n’auront pas trop le choix dans les prochaines rencontres. Ils doivent faire le plein à Tizi-Ouzou et aller chercher des points à l’extérieur. Ainsi, leur mission sera très difficile mais pas impossible. En effet, 30 points sont encore en jeu et les Kabyles peuvent quitter la zone rouge s’ils parviennent à enchaîner avec 2 ou trois bon résultats. Le coach Saâdi utilisera tout son savoir-faire pour tenter de sortir son équipe de sa situation actuelle. Cependant, la direction et les supporters doivent aussi jouer leur rôle pour tirer le club vers le haut. Autrement dit, tout le monde doit se mobiliser pour que la JSK revienne en force et assure son maintien parmi les clubs de l’élite. Les joueurs doivent assumer leur responsabilité et faire le maximum pour assurer le maintien, car la JSK est plus qu’un club de football mais le symbole de toute une région.

Reprise des entraînements ce soir

Par ailleurs, la reprise des entrainements est prévue pour ce soir à 19 heures au stade du 1er Novembre. Les Jaune et Vert entameront la préparation du match de vendredi prochain face à l’USMBA, programmé au stade du 1er Novembre. Un match capital pour les Kabyles qui doivent impérativement gagner pour sortir la tête de l’eau. Ainsi, seule la victoire est permise et les équipiers de Yettou doivent s’imposer pour augmenter leurs chances d’assurer le maintien parmi les clubs de l’élite.

M. L.