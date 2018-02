«Boukhalfa a influé sur le résultat du match»

Par DDK | Il ya 6 heures | 311 lecture(s)

Lors du point de presse qu’il a animé à la fin de la rencontre, le coach Saâdi a dénoncé l’arbitrage de Boukhalfa. Selon lui, cet arbitre a fait perdre son équipe au cours de cette rencontre. «Boukhalfa s’était toujours distingué par son bon arbitrage, mais, aujourd’hui, il s’est retourné contre nous en deuxième mi-temps, en influant sur le résultat final de cette rencontre. Il nous a fait perdre le match !», affirme Saâdi. Poursuivant son réquisitoire contre l’arbitre, Saâdi ajoute : «Les dirigeants du DRBT sont entrés dans le vestiaire des arbitres, durant la pause-citron, pour faire pression sur eux. Ils sont revenus sur le terrain, avec près de 10 minutes de retard». Pour l’entraîneur Saâdi, le but du DRBT n’est pas valable, car, selon lui, il y avait une faute avant l’inscription du but. «Le but de Demane n’était pas valable, car il avait poussé Djerrar, mais, à notre grande surprise, l’arbitre l’a validé !», dénonce-t-il.

«Il nous a privés d’un penalty valable»

«Il y avait un penalty sur l’action de Djabout, mais l’arbitre ne l’a pas sifflé. C’était un penalty valable !», a ajouté le coach kabyle. En plus de l’arbitrage, Saâdi a dénoncé l’accueil réservé à son équipe par les dirigeants de Tadjenanet. «Les Tadjenanetis ont usé de pression et d’intimidation pour gagner ce match. Malgré ça, on a résisté et on a fait une belle première mi-temps. Cependant, après que l’arbitre s’est retourné contre nous, on ne pouvait rien faire !», regrette le coach kabyle.

«On va se battre jusqu’au bout»

Malgré la situation dans laquelle se trouve son équipe, Saâdi affirme que son club se battra jusqu’au bout. «On est dans une situation très critique, mais on continuera à se battre jusqu’au bout. On fera tout pour sauver l’équipe», a conclu le coach.

