«Ce n’est pas un problème de coach»

À l’instar de son entraineur, le président Mellal était remonté contre le directeur de jeu, Boukhalfa. Pour lui, c’était impossible que son équipe gagne avec un tel arbitrage. «On ne mérite pas de perdre cette rencontre. On a joué mieux que l’adversaire lors du premier half où on a créé plusieurs occasions. Néanmoins, on a encaissé un but en seconde période qui n’était pas valable. Je n’ai jamais critiqué les arbitres mais cette fois-ci, c’est trop, on ne pouvait pas gagner avec un arbitre pareil», a déclaré Mellal. Le président Kabyle a accusé les dirigeants de Tadjenanet d’avoir exercé une pression sur les arbitres de cette rencontre. «À la mi-temps, les dirigeants de du DRBT ont investi en force le vestiaire de l’arbitre, ils ont exercé une grande pression sur lui. Je ne comprends pas comment on a laissé les gars de Tadjenanet s’approcher, et de cette manière, le vestiaire des arbitres. C’était trop flagrant, ce n’est pas du football ni du sport», a-t-il poursuivi.



Des voyous ont accueilli l’équipe aux vestiaires

Selon toujours le premier responsable du club le plus titré d’Algérie, son équipe a vécu l’enfer à Tadjenanet, «je dénonce aussi tout ce que s’est passé avant le coup d’envoi de la partie. À notre arrivée au vestiaire, on a trouvé un grand nombre de voyous qui nous attendaient. Ils ont insulté les joueurs et les autres membres de la délégation, comme ils n’ont pas cessé de menacer les joueurs. C’est très grave ce qui s’est passé hier (avant-hier, Ndlr) aux vestiaires du stade de la ville de Tadjenanet. Moi, je pense que le football n’est qu’un sport». Malgré ce nouveau faux pas, le président Mellal tient toujours à son entraineur. Il a défendu son coach en affirmant une nouvelle fois que ce n’est pas lui le problème. «Ne me parlez plus de l’entraîneur, ce n’est pas un problème d’entraîneur. Je pèse bien mes mots et je sais ce que je fais», a déclaré le président de la JSK. Malgré la défaite de son équipe et la situation très difficile dans laquelle elle se trouve, Mellal affirme qu’il fera tout pour la sauver. «Nous allons continuer à travailler, à cravacher très dur pour assurer le maintien en ligue 1 Mobilis», dira Mellal pour clore son intervention.

