Bouarata n’a pas trouvé de solutions

Par DDK | Il ya 5 heures 59 minutes | 301 lecture(s)

C’est devant des tribunes pleines à craquer que le MOB est passé à côté de son sujet en concédant un nul (0 - 0) devant le CABBA, un concurrent direct pour l’accession.

Le rendement des camarades de Belkacemi était au-dessous des attentes du public qui a beaucoup misé sur ce match pour écarter son adversaire du jour et prendre le large sur lui. La prestation des Béjaouis était tout juste moyenne tout au long de la partie en ne créant aucune occasion qui mérite d’être citée. La pression qui pesait sur les épaules des capés de Bouarata a joué en leur défaveur pendant les 90 minutes avec un grand déchet dans le jeu produit. Le coach n’a pas trouvé de solutions pour déstabiliser la défense des gars de Bordj toute fermée en ne laissant aucune brèche aux attaquants Béjaouis qui ont opté pour un jeu stérile. Ce match doit être oublié rapidement et le staff technique doit préparer des guerriers pour le prochain match contre le GC Mascara programmé pour le week-end prochain où les Vert et Noir seront dans l’obligation de se racheter pour espérer rester en course pour le championnat où les résultats de la journée étaient en sa défaveur. Signalons qu’à la fin du match, un groupe de supporters a envahi le stade pour afficher son mécontentement. Ainsi, le service d’ordre a dû utiliser du gaz lacrymogène pour disperser certains supporters furieux.

Boucherit en conseil de discipline cette semaine

D’après une source proche du club, Antar Boucherit passera cette semaine en conseil de discipline après son mauvais comportement devant le coach Bouarata lors du dernier entrainement. L’ex-joueur du MCA n’a pas apprécié le fait que le coach le mette sur le banc et a affiché son mécontentement avec un comportement négatif, chose qui a poussé Bouarata à établir un rapport et le déposer à la direction qui doit prendre les décisions nécessaires après ce énième incident du joueur.

Z. H.