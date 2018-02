«Je démissionne ! Que ceux qui manipulent s’affichent ouvertement !»

Par DDK | Il ya 6 heures | 303 lecture(s)

A la fin de la contre-performance face au CABBA, nous avons accosté le président du conseil de gestion du MOB, Rezki Mustapha, qui nous a fait part de sa volonté de quitter le club après les insultes lancées à son égard par des supporters.

La Dépêche de Kabylie : Quel commentaire faites-vous sur le semi-échec contre le CABBA ?

Rezki Mustapha : C’est un semi-échec en effet. C’est la loi du football ! Ça peut arriver à n’importe quelle équipe, il y en a même ceux qui ont perdu sur leur propre territoire. Nous sommes la seule équipe du groupe qui n’a pas perdu à domicile.

Un mot sur le comportement négatif de certains supporters ?

Au lieu d’être derrière l’équipe et de la soutenir, une frange de supporters manipulés nous ont insultés. Ces gens-là nous déstabilisent et nous font perdre ! À partir d’aujourd’hui (avant-hier, ndlr) je ne peux plus accepter qu’on m’insulte, qu’on insulte mes parents ou n’importe quel dirigeant. Ces dirigeants, qui sont avec moi, sont dévoués ; Ils sont en train de faire un travail extraordinaire. À partir de ce moment, je vous déclare que je ne suis plus le président du MOB. Je vais informer le président du conseil d’administration de la SSPA/MOB, pour qu’il prenne les dispositions règlementaires nécessaires, afin d’installer un nouveau président.



Vous soupçonnez des gens d’être derrière ces agitations ?

Il y a 8 mois pendant l’intersaison, où le MOB était à la dérive et dans une situation de dissolution, personne n’a eu le courage de prendre les destinées du club. Ces gens-là, qui sont aujourd’hui en train de manipuler, n’avaient pas de temps à accorder au MOB. Aujourd’hui, avec une grande dépense d’énergie et beaucoup d’efforts, nous avons pu redresser ce club qui est classé 3ème et aspire à l’accession. Ce club est qualifié au ¼ de finale de la coupe d’Algérie. Je laisse ce club dans une situation qui lui permet de voir l’avenir dans de meilleures conditions.

Comment voyez-vous l’avenir du club ?

Personnellement, je n’accepterai jamais qu’on m’insulte ou qu’on insulte ma famille. Je ne tiens pas à ce poste de président et ça ne date pas d’aujourd’hui. Je n’ai jamais tenu à un poste de responsabilité. Que ces gens-là viennent, qu’ils se montrent et qu’ils prennent ce club ! Je leur souhaite bon courage.

On vous laisse le soin de conclure…

Je remercie les dirigeants qui m’ont aidé pendant ces 8 mois, afin que ce club, qui était dans une situation lamentable au mois de juin, soit, aujourd’hui, sur le podium, joue l’accession et soit qualifié au ¼ de finale de la coupe d’Algérie.

Propos recueillis par Z. H.