La JS Azazga et le MB Bouira passent à côté

Par DDK | Il ya 6 heures | 248 lecture(s)

Les deux représentants de la Kabylie en division Inter-Régions groupe Centre-Est, la JS Azazga et le MB Bouira sont passés à coté de leur sujet ce week-end, lors des matchs de la 19e journée. La JS Azazga qui a accueilli le dauphin, le CRB Ouled Djellal, au stade de Tirsatine n’a pas pu faire mieux en se contenant d’un match nul à domicile et devant ses supporters. Les gars d’Azazga ont été tenus en échec en faisant un but partout. Deux précieux points de perdus pour les capés de Chikhi Hocine. Un faux pas de trop pour les Rouge et Noir qui cumulent les contre performances ces derniers temps. L’heure est à la mobilisation, et les camarades de Benmokhtar doivent se ressaisir au plus vite pour assurer le maintien avant l’heure, sinon ils risquent de lutter pour cet objectif jusqu’à la dernière journée de la saison. De son côté, le MB Bouira qui recevait au stade Said Bourouba son homologue le MB Hassi Messaoud, a laissé des plumes en s’inclinant à la grande surprise de son public, sur le score de deux buts à un. Une défaite inattendue pour la formation de Bouira qui était pourtant sur la bonne voie et qui négociait bien ses sorties à domicile devant ses supporters. Ce revers est une leçon à prendre pour le MBB qui doit refaire surface et se racheter dès la prochaine journée afin de ne pas perdre des places au classement et dégringoler. Les autres matchs de la journée, le CA Kouba a fait 0 à 0 face au DRB Baraki. C’est aussi le cas pour le FC Bir El Arch qui a été tenu en échec en faisant 2 à 2 contre le NRB Ouled Derradj. L’OMR El Annasser est revenue avec les trois points de son déplacement à Sétif en s’imposant 1 à 0 devant l’USMS locale. L’AS Bordj Ghedir a pris le meilleur sur le Hydra AC en s’imposant 2 à 1, tandis que l’IRB Ain Lahdjar a frappé fort en atomisant le CRB Ain Djasser 5 à 0. L’IRB Behoum s’est offert le leader, le SA Sétif en le battant deux buts à zéro.

Massi Boufatis

Les résultats

MB Bouira 1 - MB Hassi Messaoud 2

JS Azazga 1 - CRB Ouled Djellal 1

CA Kouba 0 - DRB Baraki 0

AS Bordj Ghedir 2 - Hydra AC 1

FC Bir El Arch 2 - NRB Ouled Derradj 2

IRB Berhoum 2 - SA Sétif 0

IRB Aïn Lahdjar 5 - CRB Aïn Djasser 0

USM Sétif 0 - OMR El Annasser 1