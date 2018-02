«Nous avons été plus volontaires»

Par DDK | Il ya 5 heures 59 minutes | 257 lecture(s)

La JSM Béjaïa a fait sensation, avant-hier, en allant damer le pion à l’ASO Chlef sur son terrain sur le score de 1 à 2.

Deux réalisations, signées Réda Bensayeh et Bilal Bensaha, ont été suffisantes pour aligner le troisième succès de rang et affirmer par là ses réelles intentions de jouer à fond l’accession. Autrement dit, après avoir pris le meilleur sur le leader, l’ASAM (2 - 0), lors de la précédente journée, les hommes de Zeghdoud ont récidivé, en matant un autre rival pour la montée. Pour revenir à la confrontation d’avant-hier face à l’ASO, force est de reconnaître que, malgré l’hostilité et la pression ayant caractérisé l’atmosphère au stade de Chlef, les Béjaouis ont affiché beaucoup de caractère. Ainsi, les hommes de Zeghdoud étaient les premiers à déclencher les hostilités, en prenant le taureau par les cornes, dès le début de la partie, pour parvenir à sceller le sort de cette affiche, au grand bonheur des supporters béjaouis présents dans les gradins. Lors du second half, la JSMB, qui tenait à son précieux acquis, a su gérer les débats à sa guise, même si l’adversaire a réussi à réduire le score à la 68’. Cela dit, cette belle performance a permis aux Vert et Rouge de faire un bond qualitatif au classement général, puisqu’ils partagent désormais la 3e place avec le voisin, le MOB (36 points chacun). la JSMB aura encore une aubaine inouïe, pour poursuivre sa marche vers l’avant, dès la semaine prochaine, avec la réception d’une formation du bas du tableau, le CA Batna. Commentant la victoire de son équipe, le driver en chef de la JSMB, Mounir Zeghdoud, dira en fin de partie : «Mes joueurs, qui sont à féliciter, ont réalisé une grande partie face à un adversaire qui tenait, lui aussi, à l’emporter. Ainsi, nous avons su notamment profiter des erreurs défensives de notre vis-à-vis pour assurer l’essentiel en première période de jeu. En outre, ce résultat positif, acquis en dehors de nos bases, nous donnera encore des forces pour aller chercher d’autres performances, à commencer par notre prochain match à domicile contre le CAB qu’on va devoir préparer dans d’excellentes conditions».

Bensaha, le grand retour

L’attaquant des Vert et Rouge, Bilal Bensaha, est en train de renaître de ses cendres, en réussissant à inscrire, avant-hier, sa troisième réalisation de suite sur un pénalty parfaitement exécuté, et ce, depuis seulement son retour à la compétition officielle en ce début de la seconde manche du championnat. Bensaha, qui avait connu pourtant une longue traversée du désert en raison d’une grave blessure au genou, qui l’a éloigné des terrains pendant huit longs mois, retrouve à présent la joie de jouer et de marquer. Cela dit, ce retour gagnant de la coqueluche du public des Vert et Rouge tombe vraiment à point nommé pour son équipe ayant besoin de tous ses atouts durant cette période cruciale de la saison, en vue de continuer à se battre pour l’un des trois tickets menant vers l’élite.

B Ouari.