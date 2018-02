Sour El-Ghozlane vers une accession avant l’heure

Par DDK | Il ya 6 heures 7 minutes | 180 lecture(s)

Les gars de Sour El-Ghozlane sont bien partis pour accéder en division inter-régions avant même le baisser du rideau de la saison sportive 2017-2018.

À l’issue de la 18ème journée disputée, avant-hier samedi, les choses deviennent plus claires, puisque l’ESG totalise 43 points, avec une avance de dix points sur le dauphin l’EC Oued Smar qui a perdu à Azeffoun, face aux Marins, sur le score de 1 à 0. Le leader s’est imposé sur le score de 3 buts à 1, devant l’Olympique Tizi Rached, qui n’a pas pu résister aux assauts des attaquants de l’équipe locale. L’ESG se dirige droit vers la division inter-régions, et ce, à 12 journées du baisser du rideau de cet exercice footballistique.

Ça se complique pour le CRB Tizi-Ouzou

Si pour le leader, l’ESG, les choses s’annoncent sous de bons auspices, ce n’est pas le cas pour la lanterne rouge, le CRB Tizi Ouzou, qui complique davantage sa tâche pour son maintien en régionale I. Malgré le nul arraché en dehors de ses bases face à l’ESM Boudouaou, ce n’est pas suffisant pour le CRBTO, qui reste dernier avec seulement 12 points dans son compte. Sa mission pour le maintien s’annonce des plus ardues, si ce n’est des plus impossibles, même si mathématiquement rien n’est encore perdu.

L’USMDBK et Akbou respirent, la JS Tichy accrochée

Des équipes, qui étaient menacées par la relégation, ont réussi de bonnes opérations ce samedi. L’USM Draâ Ben Khedda a battu le WB Saoula sur le score de 3 buts à 1 et grimpe à la 11ème place qu’elle partage avec la JS Tichy qui a été accrochée par l’IR Birmandreis en faisant un 0 à 0. L’USMDBK et la JST totalisent 20 points chacune, alors que la JS Akbou, qui occupe l’avant dernière place, a réussi à empocher les trois points face au WA Rouiba, en s’imposant sur le score de 3 à 2, totalisant ainsi 18 points. Les Akbouciens respirent un peu et peuvent entrevoir la suite sous de bons auspices. Pour le reste des rencontres, la JS Tixéraine a battu, sur le score de 3 à 0, le CRB Bordj El-Kiffan, tandis que le NR Delly Ibrahim s’est incliné à domicile, sur le score de 2 à 1, face à la JS Boumerdès.

Massi Boufatis

Les résultats



ES Azeffoun 1 - EC Oued Smar 0

JS Tixéraine 3 - CRBB El-Kiffan 0

NRD Ibrahim 1 - JS Boumerdès 2

JS Tichy 0 - IR Birmandreis 0

ESM Boudouaou 0 - CRB Tizi-Ouzou 0

JS Akbou 3 - WA Rouiba 2

ES Ghozlane 3 - O Tizi Rached 1

USMDB Khedda 3 - WB Saoula 1