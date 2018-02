Soummam monte sur le podium

Par DDK | Il ya 6 heures 8 minutes | 210 lecture(s)

Après avoir réalisé quatre succès de suite, l’US Soummam a enchaîné dans le derby très attendu face au voisin Gouraya Béjaïa. En effet, les gars de la Soummam ont réussi une victoire, sur le score de 0 à 1, courte mais précieuse. La première période de jeu est à mettre aux oubliettes, tant les deux formations se sont contentées de faire circuler le ballon. Le jeu se stabilisera, par la suite, au milieu de terrain. Les deux équipe se livrèrent une bataille pour accaparer de la moindre parcelle de cette zone sensible, et ce, jusqu’à la fin de la première période qui s’est logiquement soldée par un score vierge. De retour des vestiaires, et sans doute sermonnées par leurs coachs respectifs, les deux équipes se montrèrent plus aguerries. Cependant, ce sont les Unionistes de la Soummam qui se sont montrés plus dangereux. Se lançant massivement en attaque, ils parviendront à faire un léger pressing sur leurs adversaires. Mais ils n’ont pas pu encore percer la solide muraille défensive implantée devant les bois adverses. Le jeu s’anima avec de chaudes alertes de part et d’autre. Et c’est grâce au travail des joueurs du milieu, où émergea, comme à son habitude, l’excellent Naït Yahia, que Belkadi réussira à ouvrir le score. Menés, les poulains du duo Bensidhoum-Boucheta ont déployé de gros efforts pour remettre les pendules à l’heure. En vain. Et c’est sur ce score que se termina la partie. Ce cinquième succès de suite permet à la formation du quartier d’Ighil Ouazzoug de monter, non seulement, sur la troisième marche du podium, mais aussi de réduire l’écart, à quatre points du leader, l’USM Béjaïa, alors que la formation de Gouraya s’enfonce un peu plus dans les profondeurs du classement, quinzième à une unité de la lanterne rouge.

Samy H.