Le RC Seddouk champion d'hiver

Par DDK | Il ya 6 heures 7 minutes | 200 lecture(s)

Le championnat de division Honneur vient de boucler sa phase aller qui a vu le RC Seddouk être sacré champion honorifique d’hiver. Un titre largement mérité pour cette formation de Seddouk qui a été constante et régulière dans ses performances réalisées lors de cette première moitié de compétition qu'elle a su gérer, même si d'autres formations du haut de la hiérarchie ont beau essayé de contester la suprématie du leader à l'instar du NCB, JSBA, SSSA ou encore de le CRBAO qui pour les statistiques a été l’une des seules formations qui a réussi à prendre le point du nul chez le leader. Pour revenir à cette quinzième et ultime étape, le fait saillant demeure ce net succès réussi par l'un des principaux concurrents à la montée, soit le SSSA face au NCB dans le duel à six points. Une victoire qui ne souffre d’aucune contestation et qui permet donc aux Diables Rouges de s'offrir seuls le fauteuil de dauphin avec cinq longueurs de retard sur le chef de file, le RCS, et terminer ainsi cette première phase en fanfare dans ce groupe très relevé, en attendant la reprise du championnat pour sa seconde phase qui sera certainement plus rude encore. En ce sens que le leader sera toujours attendu de pied ferme par ses poursuivants. De son côté, l'ex dauphin, la JSB Amizour aura réalisé tout juste l’essentiel en revenant de son court et périlleux déplacement à Béjaïa au stade Naceria avec le point du nul devant la coriace formation de la JS Ighil Ouazzoug qui a longtemps mené au score avant de se faire rattraper par les gars d’Amizour, au terme d'une rencontre à rebondissements et prolifique en buts (4). Du coup, la JSBA se voit reléguer à la troisième loge du podium tout juste derrière Sidi Aïch. Toutefois, elle maintient une pression sur le chef de file, le RC Seddouk. Ce n’est pas le cas malheureusement pour l’autre sérieux prétendant, le Naceria qui a marqué le pas en ce dernier virage de l'aller et qui compte, désormais, pas moins de huit points de retard sur les Vert et Noir. Parmi le lot des premiers, la mauvaise opération est à mettre à l'actif du CRB Aokas qui s’est incliné par la petite des marges à Ait R’Zine face à un onze du CRBAR qui voulait améliorer sa position. Ainsi, les protégés de Lahlouh se voient légèrement lâchés par le trio de tête et ils doivent désormais recharger leurs batteries s’ils veulent rester toujours en course. De son côté, le CRBS Ténine a réalisé une bonne opération en l'emportant assez nettement d’ailleurs sur l'O Akbou qui n’a pas tenu le coup face à la furia des attaquants locaux qui ont frappé à trois reprises. Un succès qui permet aux littoraux de mieux entrevoir la suite du parcours. La palme revient également au CSPC Béjaïa qui a pris le dessus sur le NB Taskriout. Une jolie performance qui permet aux gars de la Protection civile de gagner des marches au classement et de rester toujours dans le sillage des premiers. Dans le bas de la hiérarchie, les choses se sont améliorées pour le SRB Tazmalt qui a pris le dessus sur l'AS Oued Ghir dans le duel à six points entre mal classés. Enfin, la situation s'est compliquée davantage pour les gars de l'ARB Barbacha qui, en concédant le nul chez eux face à la coriace formation de l’AS Taassast, restent toujours figés à la quinzième et dernière loge et doivent donc améliorer leurs performances pour éviter toute mauvaise surprise lors de cette seconde phase. En somme, c'est une journée riche en enseignements avant le début de la phase retour qui s'annonce plus dure.

Zahir Ait Hamouda

Les résultats

SS Sidi Aïch 5 - NC Béjaïa 0

JSI Ouazzoug 2 - JSB Amizour 2

CRBA R'Zine 2 - CRB Aokas 1

CSPC Béjaïa 4 - NB Taskriout 2

CRBS Ténine 3 - O Akbou 1

SRB Tazmalt 2 - AS Oued Ghir 0

ARB Barbacha 1 - AS Taâssast 1

Exempt : RC Seddouk

Le classement

1 - RC Seddouk 33

2 - SS Sidi Aïch 28

3 - JSB Amizour 27

4 - NC Béjaïa 25

5 - CRB Aokas 24

6 - CRBS Ténine 23

7 - CSPC Béjaïa 23

8 - CRB Aït R’Zine 22

9 - JS Ighil Ouazzoug 16

10- AS Taâssast 15

11- SRB Tazmalt 14

12- O AKbou 14

13- NB Taskriout 12

14- AS Oued Ghir 7

15- ARB Barbacha 6