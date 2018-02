C’est l’impasse !

Par DDK | Il ya 6 heures 8 minutes | 291 lecture(s)

La maison MOB bouillonne ces jours-ci, surtout après le semi-échec contre le CABBA et la démission annoncée du conseil de gestion, à sa tête Mustapha Rezki, qui n’a pas résisté à la pression.

Après cette inattendue décision, le président du conseil de gestion de la SSPA/MOB, Amar Boudiab, devra prendre une décision le plus vite possible, en désignant un remplaçant pour gérer les affaires courantes du club, car le MOB est appelé à se déplacer ce week-end à Mascara pour y affronter le GCM local. Un match capital pour la suite du championnat. Le président Boudiab, appelé à remettre de l’ordre dans la maison MOB, convoquera dans les jours qui viennent une assemblée générale des actionnaires, pour étudier et décider de la suite à donner à cette démission, intervenue, faut-il le relever, dans un moment crucial du championnat, qui entame sa ligne droite.

Maâmar Youcef suspendu pour le prochain match

Après son avertissement lors du match du CABBA, le 4e de suite, l’axial Maâmar Youcef sera le grand absent du prochain match. Le coach Bouarata pourra aligner Cheklam, qui revient d’une blessure, ou incorporer le nouveau joueur Semahi, qui possède, d’après les observateurs, les qualités techniques pour remplacer Maâmar.



Les caisses seront renflouées de 8 milliards

Pas moins de 8 milliards de centimes, représentant les subventions de l’APC de Béjaïa (6 milliards) et de l’APW (2 milliards), seront dans les caisses du MO Béjaïa à partir de la semaine prochaine. Une somme qui aidera le club à régler plusieurs situations financières.

Z. H.