Par DDK | Il ya 6 heures 6 minutes | 301 lecture(s)

Le jeune défenseur Bordjah Mounir a fait part de sa joie quant à sa première titularisation avec les Vert et Noir, qui fut néanmoins incomplète à cause du semi-échec concédé lors de la dernière rencontre.

La Dépêche de Kabylie : Qu’est-ce que ça fait d’être parmi les onze du départ ?

Bordjah Mounir : Ça m’a fait un grand plaisir d’être parmi les onze que le coach a choisis pour débuter la partie. Honnêtement, c’est une joie interne qu’on ne peut extérioriser. J’étais encore plus content quand le staff technique a placé en moi une certaine confiance. J’espère que j’étais à la hauteur sur le terrain, même si, ma joie n’a été que d’une courte durée, à cause du faux-pas concédé à domicile ainsi que l’issue final de la rencontre qui n’était pas en notre faveur.

Quelle analyse faites-vous de ce match ?

Personnellement, je n’arrive pas à trouver les mots pour expliquer ce semi-échec. On s’est donné à fond tout au long de la partie, mais nos tentatives étaient vaines. C’est des choses qui peuvent arriver dans le football ! Ce n’est qu’un accident de parcours ; on se rachètera lors de notre prochain match contre le GCM.

Qu’avez-vous à dire à propos des supporters, très furieux après le résultat final ?

Je pense qu’il n’y a pas à s’inquiéter, car, malgré ce faux-pas, on est toujours sur le podium. On va se racheter vendredi prochain, car nous disposons d’un bon groupe, avec des joueurs pétris de qualités. Il suffit d’y croire et de soutenir les joueurs jusqu’à la dernière minute du championnat.

Entretien réalisé par Z. H.