Chikhaoui Ouahab du CS Djebla champion d’Algérie

Âgé seulement de 16 printemps, le jeune pugiliste de Djebla, Chikhaoui Ouahab a décroché haut la main le titre de champion d’Algérie cadet dans la catégorie des 66 kg, le 18 janvier dernier à Djelfa. Une consécration ponctuée par une convocation en équipe nationale. L’ancien sociétaire de l’ASC Ouaguenoun qui évolue cette saison chez lui, à Djebla au CSDO, avait débuté la pratique du noble art alors qu’il n’avait pas bouclé ses 7 ans. Doté d’un bon gabarit, le little Big Man de Djebla qui s’entraîne dans une salle de fortune, sous la houlette du duo Cherfiou Aziz et Messaoudene Djilali, a séduit tous les présents au championnat d’Algérie par sa technicité sur le ring et sa force de frappe. Une prestation qui lui a permis de surclasser tous ses adversaires lors des quatre combats qu’il avait disputés, à l’issue desquels il décrocha le titre majeur. Un pari qui dénote de la qualité de ce jeune champion très doué et prêt à relever d’autres défis dans un proche avenir. Très bien entouré par tous les membres du club sportif amateur, le CS Djebla Ouaguenoun, ses coéquipiers, sa famille et la population de Djebla, le médaillé d’or a été honoré vendredi passé en compagnie des sponsors lors d’une réception organisée par son club. Une louable initiative de l’association sportive, à sa tête le président du CSA Chikhaoui Idir et le président de section Immessaoudene Mourad. «Je suis vraiment très comblé par tout le soutien et l’estime qu’on a à mon égard. Je tiens à remercier vivement tous les membres du club, mes entraîneurs, les athlètes du CSDO, ma famille, les villageois et les sponsors. Je ne ménagerai aucun effort pour aller plus loin et procurer de la joie à toute la population de Djebla. Le titre de champion et ma convocation en équipe nationale ne sont que le prélude d’une belle aventure. J’ai choisi très jeune de pratiquer la boxe et je ne me suis pas trompé. Aussi, je compte bien réussir une grande carrière. Je sais que le chemin est long mais je travaillerai dur et sans relâche pour atteindre mon objectif. Je ferai tout pour répondre aux attentes de mon club et de tous ceux qui aiment la boxe», a déclaré à chaud le champion pugiliste de Djebla.

