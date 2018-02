Ekedi réintègre l’équipe fanion

Par DDK | Il ya 6 heures 7 minutes | 422 lecture(s)

Selon une source autorisée, le directeur général de la SSPA/JSK, Nassim Benabderrahmane, a eu une discussion téléphonique avec l’attaquant Steve Ekedi, hier après-midi.

Selon cette source, le directeur de la SSPA/JSK a demandé à Ekedi d’intégrer l’équipe fanion, hier soir, après avoir été relégué à l’équipe réserve, depuis quelques jours maintenant. Benabderrahmane et Ekedi devaient se rencontrer, hier soir, avant le début de la séance d’entraînements. Le joueur devait demander des excuses au staff technique ainsi qu’à ses équipiers avant de réintégrer le groupe. Vu que le club kabyle ne possède pas beaucoup d’attaquants, les responsables kabyles ont jugé utile de permettre à Ekedi de réintégrer l’équipe, afin de préparer le prochain rendez-vous. Même le coach Saâdi a déclaré précédemment qu’il aurait souhaité réintégrer le joueur à l’équipe première. Ayant déjà entamé une enquête sur la source d’une correspondance qu’ils ont reçue au nom de la Fédération camerounaise de Football, les dirigeants kabyles avaient des doutes sur la falsification de ce document par Ekedi. Les dirigeants ont finalement permis à Ekedi de reprendre avec l’équipe fanion, hier soir. La décision des dirigeants a soulagé le joueur qui veut aider son club lors des prochains matchs. Joint par nos soins, hier après-midi, Ekedi confirme : «On m’a demandé de réintégrer l’équipe fanion. Et c’est ce que je vais faire. La situation de la JSK me fait très mal et je ne lésinerai pas sur les efforts pour aider mon club». Ainsi, on se dirige vers le dénouement de «l’affaire Ekedi», le joueur pourrait retrouver la compétition, dès vendredi prochain, face à l’USMBA.

Reprise du travail hier soir

Sur un autre plan, les Jaune et Vert devaient reprendre le chemin des entraînements, hier soir à 19 heures, au stade du 1er Novembre. Cette séance est programmée à huis clos ; Elle devait être assurée par Gaci et gaouaoui qui devaient assurer en attendant l’arrivée d’un nouveau coach pour le coach en chef, Nourredine Saâdi était annoncé en fin de mission par le directeur général de la société JSK, Nassim Benabderrahmane. Les responsables devaient revenir avec les joueurs sur le match face au DRBT, avant d’entamer la préparation de la prochaine rencontre. Mellal motivera ses joueurs ; celui-ci veut une belle réaction de leur part, dès la prochaine journée du championnat. Les équipiers de Benaldjia doivent réagir pour sauver la JSK de la relégation.

Djerrar sanctionné face à l’USMBA

Le milieu de terrain, Adel Djerrar, ne sera pas concerné par le match de vendredi prochain face à l’USMBA. Ayant écopé d’un quatrième carton jaune, face au DRBT, l’ex-pensionnaire du RCR ratera le prochain match de son équipe. Cependant, c’est le jeune Tizi Bouali qui est pressenti pour prendre sa place dans l’axe de la défense des Jaune et Vert. Ce joueur a joué en milieu de terrain face à Tadjenanet et devrait retrouver son poste de prédilection, vendredi prochain, face à l’USMBA.

Entrée gratuite pour le match JSK - USMBA

Les supporters pourront assister au match de leur équipe face à l’USMBA, le weekend prochain, gratuitement. Vu la situation critique dans laquelle se trouve la JSK, les dirigeants kabyles comptent beaucoup sur le soutien des fans pour que la JSK assure le maintien. Suite à cette décision, les supporters comptent envahir le stade du 1er Novembre, vendredi prochain. Ils promettent de soutenir leur équipe et attendent une belle réaction des équipiers de Ferhani pour remporter le gain de la rencontre.

M. L.