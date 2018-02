«C’est vital de gagner contre Bel Abbès»

Par DDK | Il ya 6 heures 7 minutes | 390 lecture(s)

Pour l’arrière droit Redouani, l’arbitre a privé son équipe d’un bon résultat à Tadjenanet. Cependant, il estime que le groupe est condamné à bien réagir lors du prochain match face à l’USMBA. Un duel qui se jouera at home et devant le public kabyle.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, qu’avez-vous à dire sur la défaite concédée face au DRBT ?

Saâdi Redouani : On méritait un sort meilleur et tout le monde a vu que les décisions de l’arbitre, qui a avantagé notre adversaire, étaient partiales. Non seulement, il a validé un but entaché d’une faute sur Djerrar, mais il nous a privés d’un penalty très valable. Il a influé sur le résultat de la rencontre. On le laisse avec sa conscience.

Avec ce faux pas, la situation de votre club se complique davantage, n’est-ce pas ?

C’est vrai, on se trouve dans une position délicate. Toutefois, il reste encore 10 matchs à jouer et on fera tout pour assurer notre maintien. On continuera à cravacher dur pour être plus performants, en cherchant de bons résultats lors des prochains rendez-vous, à domicile ou à l’extérieur.



Après la défaite à Tadjenanet, la victoire est vitale face à l’USMBA…

C’est clair, on fera le maximum pour gagner cette partie pour renforcer notre capital-points. On joue le maintien, ce qui passe par les points de cette rencontre. Certes, le duel ne s’annonce pas facile. Mais on jouera avec un seul objectif en tête : gagner la partie et renouer avec les bons résultats.

Optimiste quant aux chances du maintien ?

Tout à fait, je suis optimiste quant à nos capacités de renouer avec les bons résultats et sauver la saison. Pour cela, les joueurs sont déterminés à tout faire pour glaner le maximum de points lors des joutes restantes, à commencer par la confrontation de Bel Abbès.

La direction a décidé de permettre aux supporters d’entrer gratuitement au stade face à l’USMBA. Un commentaire ?

C’est une très bonne chose, car l’équipe a plus que jamais besoin de ses supporters en ces moments difficiles. Avec le soutien de nos fans, l’équipe sera plus motivée et sauvera la saison Inch’Allah.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi