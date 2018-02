Le RC Seddouk, parcours d'un champion

Par DDK | Il ya 6 heures 23 minutes | 190 lecture(s)

Le rideau est tombé, samedi passé, sur la phase aller du championnat de division honneur Béjaïa. Les équipes sont à l’heure des mini-bilans.

Le moins que l’on puisse dire est que la formation du RC Seddouk a réussi un joli parcours lors de cette première manche du championnat. En effet, les protégés de Djamel Kobbi ont terminé à la plus haute marche du podium, bouclant ainsi cette première phase avec un total de trente trois (33) points de récoltés en quatorze matchs. Soit une superbe récolte pour ce mythique club seddoukois qui a de tout temps joué les premiers rôles dans ce palier, ratant l'accession à chaque fois de justesse. Il faut dire que le début de saison a été dans les normes pour cette jeune formation qui, manquant terriblement d'expérience, a perdu cinq points notamment à l'extérieur. Ce n'est qu' au milieu du parcours que cette nouvelle vague de jeunes joueurs a commencé à montrer ses réelles capacités, en enchainant d'assez belles performances qui lui ont d'ailleurs permis de rester toujours au sommet de la hiérarchie de ce groupe malgré la présence de formations huppées et aguerries comme le NCB, la JSBA, le SSSA et autre CRBAO. Qu'on en juge : sur six rencontres disputées en dehors de ses bases, elle en a ramené onze points, soit une jolie moisson tout de même pour une formation qui aspire jouer les premiers rôles. S'agissant des rencontres jouées à domicile, les coéquipiers de l'infatigable Nadir Benslimane ont fait le plein, avec vingt deux points en huit matchs. Soit un véritable sans fautes. Seul le CRB Aokas a réussi à prendre un point en terre seddoukoise. Une chose est sûre, l'équipe a progressivement retrouvé sa verve et son véritable rythme de croisière. Les M'sili, Bennacer, Nait Bouda, Mouloudi et consorts sont appelés plus que jamais à faire mieux lors de la phase retour, pour améliorer leur capital points et consolider par la même leur statut de solide prétendant à la montée, surtout qu'ils disposent d'un calendrier abordable en ce début de seconde phase avec cette chaude explication face au dauphin et voisin Sidi Aichois à Seddouk dans deux semaines, dans un derby qui s'annonce capital, voire même décisif.

Huit victoires, trois nuls et une seule défaite !

En revenant au bilan en chiffres lors de cette première phase, les coéquipiers de Billal Benmokhtar ont réussi à arracher dix (10) victoires, dont sept à domicile, deux nuls à l'extérieur face au SSSA et SRBT et une seule défaite en dehors de leurs bases face au concurrent direct, le NCB. S’agissant de la ligne offensive, elle a vraiment craché du feu puisque les coéquipiers de Touffik Benoudiba ont inscrit trente quatre (34) buts. D'autre part, le compartiment défensif avec seulement six buts encaissés, a été très solide, voire héroïque, avec une charnière centrale bien regroupée au tour de l'impérial Hamou Benmaamar et le gardien Zahir Hemani auteur d'excellentes prestations. Un bilan qui peut être jugé de sensationnel. Pour les observateurs sportifs, c'est un véritable parcours de champion. Tout compte fait, ce glorieux club qui a toujours été et qui reste à ce jour l'une des plus prestigieuses écoles de la région formant des jeunes talents, compte poursuivre sur sa lancée en jouant crânement ses chances même si l'adversité est de mise avec la présence de sérieux clients pour le fameux sésame, à l'instar du SSSA qui a effectué une remontée spectaculaire terminant juste derrière les Vert et Noir qui, certes, sont à un cran au dessus de tous, mais il reste toute une moitié de championnat à disputer avec quarante deux (42) points restants en jeu. Pour l'heure, les protégés du vice-président Fayçal Idiri savourent ce titre honorifique de champion d'hiver et se préparent activement sous les commandes du nouvel entraîneur Boualem Redjradj pour le reste du parcours qui s’annoncera encore plus dure, à commencer par la sortie de la première journée du retour ce week-end chez l'ARBB, avant l'explosive affiche face au SSSA la semaine d'après.

Zahir Ait Hamouda