«On doit continuer sur cette lancée»

Par DDK | Il ya 6 heures 23 minutes | 206 lecture(s)

Le président du RC Seddouk revient, dans cet entretien, sur leur victoire face aux gars de la Protection civile et leur titre honorifique de champion d’hiver.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur votre dernière victoire face au CSPC Béjaïa ?

Djamel Kobbi : C'est une victoire acquise devant un adversaire qui n'est pas facile à manier. Certes, on a marqué mais l'adversaire n'a pas du tout baissé les armes. De notre côté, on n'a pas fait de calculs, on était dans l'obligation d'arracher un résultat positif pour conforter notre position au classement. Dieu merci, les joueurs ont répondu présents sur le terrain. Leurs efforts ont été justement récompensés puisque nous sommes parvenus à arracher les trois points. Tant mieux pour nous.

Ce succès vous a permis de boucler cette phase en champion...

Oui, c'est notre objectif. On doit poursuivre sur cette lancée et jouer nos chances à fond. En tout cas, l'équipe fera tout pour engranger le maximum de points et éviter toute mauvaise surprise.

Vous êtes donc très motivés pour entamer la seconde phase, n’est-ce pas ?

Effectivement, et je peux vous dire que tous les joueurs sont très motivés afin de réaliser un bon résultat face à l'ARB Barbacha. Tout le monde est conscient de la tâche qui l'attend. Que ce soit l'ARBB ou un autre club, à domicile ou à l'extérieur, nous jouerons pour la gagne comme on le fait toujours. Donc, on fera tout pour conforter notre position.

Peut-on connaître l'objectif réel de votre équipe ?

C'est clair que notre objectif reste l’accession en régionale 2. En toute sincérité, la place du RCS n'est pas en division Honneur. On a longtemps végété dans ce palier, il est temps que l'équipe retrouve sa véritable place. Avec un peu plus de moyens, on peut gravir des échelons et permettre à ce prestigieux club d'évoluer en division supérieure. Pour l'heure, on est sur la bonne voie et on espère continuer sur cette lancée. De notre part, on essayera au maximum de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles pour leur permettre de mieux se concentrer sur leur travail.

Optimiste pour la suite du championnat ?

Évidemment ! Tant qu'il y a des gens qui aiment ce prestigieux club, on ne peut qu’être optimiste. Il faut dire que cette saison, on dispose d'un bon groupe, certes très rajeuni, mais qui pratique un beau football. On a raté deux sorties à Béjaïa face au NCB qui était leader à ce moment là, et un nul chez le SRBT dans deux matches qui étaient largement à notre portée, mais on a réussi à récupérer beaucoup de points comme l'illustre notre belle position au classement. On doit rester lucides et concentrés pour la suite du championnat. Le parcours est encore long. Il faudra y croire.

Entretien réalisé par Z. A. H