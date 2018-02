Nedjm Lakhdaria toujours invaincu

Par DDK | Il ya 6 heures 22 minutes | 208 lecture(s)

Pas de changement au classement général du groupe «A», au terme de la quatorzième journée, le week-end dernier. Et c’est le leader, le Nedjm Lakhdaria qui enchaine avec son neuvième match sans défaite et poursuit par la même son bout de chemin tranquillement en prenant de la distance sur ses poursuivants. En effet, dans son match derby face au CR Bouderbala, le NML conduit par l’entraineur Chikhi Khaled a pris le meilleur sur le score de (4 – 2). L’autre rencontre derby ayant mis aux prises l’A Guelta Zerga au WR Dirah n’a pas connu de vainqueur, puisque les deux équipes se sont neutralisées sur le score de un but partout. Par ailleurs, la rencontre entre le Widad Ath Vouali et le FC Thamelahth n’est pas allée à son terme, la partie a été arrêtée par l’arbitre suite à la sortie du stade de l’ambulance, au moment où le score était de parité entre les deux équipes (1 – 1). Ce sera une nouvelle affaire sur le bureau de la ligue de Bouira. De son côté, l’Olympique Club d’El Adjiba a été accrochée à domicile par l’ASC El Hachimia (1 – 1), pendant que l’Olympique de Raffour a battu le CR Bordj Okhriss (3 – 2).

Option pour Kadiria et Thameur dans le groupe B

Dans le groupe B qui jouait la 12e journée, l’on retiendra la bonne opération pour le leader, le CR Thameur qui n’a pas eu de difficultés pour glaner les trois points de la victoire en écrasant la lanterne rouge, l’IRB Esnam sur le score de (5 – 1). Ainsi, les banlieusards de Bouira consolident leur position à la tête du classement talonné de prés par le DRB Kadiria, auteur d’une victoire à l’arrachée mais importante ramenée en dehors de ses bases devant la JSA locale (3 – 2). La rencontre au sommet qui a mis aux prises la JS Bouaklane au RC Haizer s’est terminée comme elle a débuté, sur le score de zéro partout, la rencontre, faut-il le signaler, était très disputée où il ne manquait que les buts. Courte mais précieuse victoire, en revanche, du Hamzaouia de Ain Bessam, le HCAB qui a battu le Affak Bordj Okhris (1 – 0), une victoire qui lui permet d’éjecter son adversaire du jour et de prendre sa place au peloton de tête. Ceci dit, la rencontre des équipes du bas du tableau, qui a mis aux prises l’ABR Djebahia à l’USM Bouira, est revenue à l’équipe de Djebahia qui l’emporte sur le score de (2 – 1).

M’hena A.

Les résultats

Groupe A

CR Bouderbala 2 - NM Lakhdaria 4

A Guelta Zerga 1 - WR Dirah 1

W Ath Vouali 1 - FC Thamelaht 1(partie arrêtée)

OC Adjiba 1 - ASC El Hachimia 1

O Raffour 3 - CR Bordj Okhriss 2

Exempt: UB Mesdour

Groupe B

JS Adjiba 2 - DRB Kadiria 3

ABR Djebahia 2 - USM Bouira 1

CR Thameur 5 - IRB Esnam 1

JS Bouaklane 0 - RC Haïzer 0

HC Aïn Bessam 1 - A Bordj Okhriss 0