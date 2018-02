«On a agi ainsi par mesure de sécurité»

Par DDK | Il ya 6 heures 22 minutes | 255 lecture(s)

Après le report de la séance de reprise, Mustapha Rezki, l’ex-président du conseil de gestion qui assure les affaires du club, a avoué : «Nous avons pris cette décision par mesure de sécurité, après avoir eu échos de la présence d’un grand nombre de supporters au stade (plus de 500 personnes), qui attendent les joueurs pour des explications par rapport au dernier faux pas. Malgré que je suis démissionnaire, je dois assurer la continuité et préparer le déplacement pour Mascara jusqu’à l’installation d’un nouveau président du conseil de gestion. Déjà, je profite de cette occasion pour interpeller les actionnaires afin qu’ils fassent vite car ma décision est irrévocable et je ne serais pas du voyage à Mascara.»

Entrevue Rezki - Boudiab aujourd’hui



Le président du conseil d’administration, Amar Boudiab qui se trouvait à l’étranger, est rentré hier et une entrevue entre les deux hommes est programmée pour aujourd’hui afin de donner la suite à la démission du président du conseil de gestion, Mustapha Rezki et trouver la solution pour cet épineux problème qui peut nuire à la bonne marche du club en cette période cruciale du championnat. Deux options sont envisageables pour le président du CA/MOB, en cas où Rezki maintiendrait sa décision de démission : soit installer un nouveau président du conseil de gestion ou convoquer une assemblée générale des actionnaires pour trouver la solution collégialement.



2,5 milliards du MJS bientôt dans les caisses

Après les 2 milliards de centimes de l’APW de Béjaïa versés dans les caisses du club dimanche passé et les 6 milliards de l’APC qui le seront la semaine prochaine, le MOB encaissera quelques jours après les 2,5 milliards du MJS, une somme destinée à accompagner le professionnalisme en Algérie. Le club va mieux respirer avec ces 10 milliards et pourra ainsi régler plusieurs situations financières qui sont restées en attente depuis des mois.

Propos recueillis par Z. H.