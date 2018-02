La reprise décalée à hier

Par DDK | Il ya 6 heures 23 minutes | 277 lecture(s)

Programmée initialement pour avant-hier à 17h30, la reprise des entraînements a été finalement décalée à hier matin par la direction.

C’était après avoir eu vent que plus de 500 personnes attendaient les joueurs et le staff technique pour leur demander des explications sur les derniers faux pas. La majorité des joueurs ont été informés de ce report à part Benali et Aggar qui se sont déplacés au stade de l’Unité maghrébine pour rebrousser chemin quelques minutes après. Cette situation n’arrange pas les affaires du club qui est appelé à bien préparer le prochain match à Mascara contre le GCM local qui s’annonce très décisif pour la suite du championnat, car le doute commence à prendre place dans la maison MOB après deux faux pas de suite, l’ABS et le CABBA. Les amoureux et les sages du club souhaitent que les supporters épargnent, dans ce problème, les joueurs et le staff technique en les soutenant et les laissant travailler dans la sérénité. En effet, le MOB est sur le podium et est toujours en course pour l’accession, il est ainsi souhaité d’éviter les perturbations qui peuvent nuire au probant parcours réalisé jusqu’à maintenant. Concernant l’effectif, tous les joueurs seront concernés par le match du GCM excepté les blessés (Noubli et Mouhli) ainsi que Maamar Youcef qui sera suspendu après son 4e carton jaune récolté contre le CABBA. Le coach doit trouver les solutions et opérer certains changements qui s’imposent vu le rendement du dernier match.

Z. H.