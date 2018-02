La JS Akbou s’est bien réconfortée face au WA Rouiba

Par DDK | Il ya 6 heures 22 minutes | 232 lecture(s)

Pour le compte de la 17e journée de la régionale 1, le duel à six points des mal-classés ayant opposé la JS Akbou au WA Rouiba a tourné à l'avantage du premier nommé au terme d'un duel intense caractérisé par un niveau de jeu acceptable. D'entrée, les protégés de Bouzit ont voulu marquer leur présence afin de prendre le dessus sur leurs vis-à-vis et l’empêcher ainsi de prendre confiance. Tenue par l’obligation de vaincre pour sortir de cette peu reluisante quinzième place, la formation akboucienne a réussi à prendre le jeu à son compte. Fort logiquement, Kahane ouvrira le score pour son équipe. S'en suivra après une réaction des coéquipiers de Tarfella qui parviendront à remettre les pendules à l'heure dix minutes plus tard, avant que Merimi n'arrive à tromper le gardien akboucien d'un superbe tir bien enveloppé devant une défense de la JSA quelque peu assommée par ce retournement de situation. Loin de se décourager, les coéquipiers de Khettal vont repartir à nouveau à l'abordage. À force de persévérer, ils bénéficieront d'un penalty juste avant la pause citron. La sentence sera transformée par le virevoltant Sid Ali Riad qui remettra son équipe sur orbite. De retour des vestiaires, la JS Akbou va changer d'attitude en augmentant la cadence de jeu et en ne laissant aucun espace à son adversaire, ce qui lui permettra de créer quelques occasions sans toutefois parvenir à les matérialiser. Suite aux changements effectués de part et d'autre, la partie va s'emballer un peu plus avec une formation de la JSA qui, au fil des minutes, va se montrer un peu plu menaçante. D'ailleurs, sur un corner bien ajusté du côté droit, Riad Sid Ali parviendra à renverser la vapeur en inscrivant le but victorieux pour son équipe. Loin de s'avouer vaincus, les Algérois vont vite réagir en allant inquiéter l'arrière garde de la JSA, mais ils manquaient vraiment de réalisme et d'efficacité dans le dernier geste. Sentant le danger, le coach local procédera aux changements pour apporter du sang neuf à ses poulains. Tactique fort payante puisque, les coéquipiers de Sofiane Arab vont fermer tous les espaces en gagnant la bataille du milieu. Les dernières minutes seront intenses avec un danger qui plane d’un côté comme de l’autre. Finalement, l'arbitre Djebouri sifflera la fin de cette palpitante partie sur cette victoire longue à se dessiner mais précieuse et méritée de la JS Akbou qui se permet, donc, un petit bol d'air en attendant de voir mieux. En face, la formation du WAR n’a pas démérité. En fin de partie, Kamel Bouzit, coach de la JSA, dira : «C’était un match très disputé de part et d’autre. On a eu affaire à une coriace équipe de l'ESA qui nous a posés des problèmes en première mi-temps. Même en encaissant deux buts, mes joueurs ont su prendre l'initiative du jeu en seconde période, en acculant l'adversaire dans son camp, ce qui nous a permis d'assurer le gain du match. Par la suite, on a géré notre avance. Sincèrement, on est satisfaits du rendement global de l'équipe qui n'a, à aucun moment, douté de ses capacités. Je dirais qu'on a assuré l'essentiel. C'est encourageant pour la suite du parcours qu'on essayera de gérer match par match».

Zahir Ait Hamouda