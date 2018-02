Cap sur l’USMBA

Par DDK | Il ya 6 heures 23 minutes | 363 lecture(s)

Les joueurs de la JS Kabylie ont repris le chemin des entraînements, avant-hier soir, au stade du 1er Novembre, avant d’effectuer une autre séance hier matin.

Après le limogeage de Saâdi par les dirigeants du club, c’est le duo Gaci - Gaouaoui qui s’occupe de la préparation de l’équipe en prévision du rendez-vous de vendredi prochain face aux Scorpions. Les deux concernés font de leur mieux pour assurer la meilleure préparation possible pour cette rencontre qui sera capitale pour la suite du parcours. Autrement dit, Gaci et Gaouaoui ont motivé les joueurs et leur seul objectif est que les joueurs démontrent un bon visage face à l’USMBA et surtout glanent le gain de la rencontre. Côté effectif, le milieu de terrain Malik Raiah ne s’est pas entrainé, hier matin. Souffrant de la grippe, le joueur a été ménagé par le staff technique, néanmoins son cas n’est pas grave et il devra reprendre le boulot aujourd’hui avec ses équipiers. Le joueur sera en principe apte à jouer vendredi après-midi face à l’USMBA. Cependant, trois joueurs ont été soumis à un travail spécifique hier, à savoir Benaldjia, Djabout et Ziri Hammar. Les trois joueurs en question ont été pris en charge par le kiné du club, Guillou. Si Benaldjia et Djabout ont terminé la séance, Hammar l’a écourtée après avoir ressenti des douleurs au dos, mais il devra être opérationnel face à Bel Abbès. Idem pour Boultif qui a écourté la séance d’hier, suite aux douleurs au dos et qui reprendra aujourd’hui. Les Canaris s’entraineront encore jusqu'à jeudi prochain, avant d’entrer en regroupement en prévision du prochain match. Les équipiers de Redouani comptent faire l’impossible pour battre l’USMBA, pour renouer avec les victoires. Ce qui reste le souhait de tous les amoureux des Jaune et Vert.

Asselah suspendu

En plus du milieu de terrain Adel Djerrar, le portier Malik Asselah ne sera pas non plus concerné par le match de vendredi face à l’USMBA. Suspendu pour contestation de décision lors du dernier match face au DRB Tadjenanet, le gardien numéro un de la JSK est privé de la prochaine rencontre, mais son absence ne sera pas un problème en la disponibilité de Boultif qui affiche la belle forme ces temps-ci. Ce dernier compte faire de son mieux pour préserver sa cage vierge et aider son club à glaner les trois points de cette confrontation.

Doudane devrait officialiser aujourd’hui

Comme annoncé sur ces colonnes, les dirigeants kabyles ont contacté Karim Doudane avant-hier pour lui proposer de reprendre son poste de manager général. Cependant, le concerné devra concrétiser son retour aujourd’hui, après le retour au pays du président Cherif Mellal. Joint pas nos soins à la fin de la journée d’avant-hier, Doudane a déclaré : «Effectivement, les dirigeants de la JSK m’ont appelé pour me proposer de revenir, mais je rendrai ma réponse ultérieurement. Inchallah tout se passera bien.» Ainsi, tout porte à croire qu’il reviendra à la JSK, lui qui n’a jamais refusé d’aider son club lors de ses moments difficiles. Pour rappel, Doudane a quitté son poste suite à la déclaration de Mellal à son arrivée, disant qu’il veut du sang neuf dans l’équipe. Ce qui signifie qu’il ne voulait par de Doudane dans son équipe.

