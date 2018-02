Sikh Oumeddour fait naufrage à Aït Mahmoud !

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 244 lecture(s)

L’Olympique de Tizi-Gheniff a laissé filer une belle occasion de s’emparer seul des commandes, en s’inclinant par la plus petite des marges à Fréha devant le CAF local, le week-end dernier.

Une défaite concédée sur un score étriqué certes, mais suffisant pour faire les affaires du FC Tadmaït, exempt de la journée, qui reste en tête du peloton en compagnie des Olympiens avec en sus un match en moins. Toujours dans le haut du tableau, la bonne opération de cette 19e journée a été réalisée par la JS Boukhalfa qui est allée s’imposer chez l’Etoile Draâ El-Mizan. Une victoire qui permet aux banlieusards de Tizi-Ouzou de réduire l’écart à quatre points du duo de tête. Pour sa part, le KC Taguemount Azouz qui arrive en 5e position, s’est offert une ballade de santé devant son invité du jour, l’ES Sikh Oumeddour, qui a subi un véritable naufrage (10 - 0) à Aït Mahmoud. De son côté, la JSC Ouacifs s’est inclinée au stade Oukil Ramdane devant le RC Betrouna qui se propulse à la 6e place au classement devant sa victime du jour, reléguée au 7e rang. Dans le milieu du tableau, la palme est revenue au CRB Mekla qui enchaine un succès devant l’ASC Ouaguenoun, après celui ramené de Draâ El-Mizan lors de la précédente journée. Le FC Ouadhias qui éprouvait des difficultés à domicile, s’est imposé cette fois-ci devant l’ES Tigzirt. Enfin, l’ES Assi Youcef qui recevait l’AC Yakouren au stade de Mechtras a été contrainte au partage des points. Un nul qui n’arrange nullement les affairés aussi bien des locaux que des visiteurs qui restent scotchés à la 7e place très loin des deux co-leaders, à savoir le FC Tadmaït et l’O Tizi Gheniff. Deux formations qui semblent prendre une bonne option pour s’adjuger le titre 2017/2018, mais dont le pari est loin d’être acquis car la JS Boukhalfa, le CA Fréha et le KC Taguemount Azouz peuvent également le relever. C’est dire que rien n’est encore joué dans cette division honneur où les rencontres deviennent de plus en plus serrées. À onze journées de la fin du championnat, la bataille pour l’accession en régionale 2 s’annone des plus rudes pour les différents concurrents dans la course au sacre final.

S. K.