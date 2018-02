Le DC Boghni en tête

Par DDK | Il ya 8 heures | 213 lecture(s)

Dans le groupe A de la division pré-honneur Tizi-Ouzou, le match qui devait opposer le leader, le DC Boghni, à la JS Mechtras, pour le compte de la 16e journée, ne s’est pas joué. Une affaire qui sera, sans doute, traitée par la commission d’organisation des compétitions de la Ligue de Football. Pour sa part, le dauphin, l’AS Imazgharen, a réussi l’essentiel, en s’imposant chez lui par la plus petite des marges devant l’IRB Souk El Tenine dans un match très disputé. De son côté, l’AS Aït Bouadou n’a pas fait dans le détail en étrillant son invité du jour, l’OS Maâtkas, sur un score de six buts à zéro. À Mechtras, le FC Aït Zaïm a battu l’AC Tirmitine, alors que la JS Boumhani s’est neutralisée avec la JS Aït Yahia Moussa.

Taourirt Mokrane garde les commandes

Dans le groupe B, qui jouait la 15e journée, le leader, l’O Taourirt Mokrane, s’est imposé aux forceps devant un de ses rivaux dans la course pour le titre, à savoir l’US Tala Athmane. Une victoire qui permet aux locaux de conserver leur fauteuil devant l’US Bouhinoun, qui, elle, est allée défier la JS Aït Annane chez elle. Le FC Ighil El Mal, pour sa part, s’est adjugé les trois points devant l’ES Nath Irathen dans un match qui a connu quelques remous, mais sans gravité. De son côté, l’US Sidi Belloua a renoué avec le succès devant son voisin, l’O Timizart Loghbar, tandis que l’O Makouda et l’ES Aït Ouanèche se sont imposés en dehors de leurs bases face, respectivement, aux FC Betrouna et la JS Djurdjura.

La JS Tala Tegana passe devant

Dans le groupe C, la bonne opération du jour a été réalisée par la JS Tala Tegana qui s’empare seule les commandes suite à sa victoire contre la JS El Kelaâ et au nul concédé par son désormais ex-co-leader, l’OC Makouda, à domicile devant le voisin l’US Mizrana. Toujours dans le haut du tableau, le NA Redjaouna n’a pas laissé filer l’aubaine de récolter les trois points à l’occasion de la réception du CS Djebla Ouaguenoun. Il en est de même pour l’US Timizart qui a battu l’USK Aït Aïssa Mimoun, au moment où le HC Azazga et Aït Yahia Union Sport se sont contentés du partage des points devant, respectivement, l’US Ikhelouiène et l’O Nath Yirathen

S. K.