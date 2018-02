L’US Auzia dans la tourmente

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 235 lecture(s)

Les joueurs du club de l’antique Sour El Ghozlane, l’US Auzia, qui n’ont pas disputé leur dernier match à domicile face à l’ES Bir Ghbalou, n’ont pas repris les entrainements cette semaine. Contacté, l’entraineur Zine Mohamed dira : «Aucun joueur ne s’est déplacé au stade, on ne s’est plus revus depuis vendredi dernier». Hier, poursuit-il, «on devait tenir une rencontre d’urgence avec le président du CSA et les membres de l’association. Je ne sais pas encore de quoi il s’agit, quoi que je ne crois pas qu’il s’agisse de changement, le malaise est profond et les caisses de l’équipe sont vides depuis la saison écoulée». Ainsi, le club qui a accédé cette saison en régionale 2 risque de rétrograder d’où il est venu, en division de wilaya. D’aucuns pensent que la responsabilité est partagée par tout le monde du fait que les dirigeants en poste se doivent de chercher les solutions et ne pas compter uniquement sur l’argent de l’Etat (ce serait alors trop facile de gérer). Le fond de wilaya qui oscille entre 300 000 et 600 000 DA pour une association, selon la division où elle évolue, peut en effet certes servir met c’est une grande erreur de compter que sur cette enveloppe, surtout en ces temps de vaches maigres ou même les collectivités locales sont sommées par le pouvoir centrale de dénicher des ressources locales pour se prendre en charge.

F. A.