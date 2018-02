Hamlat et Louala retournent chez les juniors

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 221 lecture(s)

Les deux jeune coaches Walid Hamlat et Idir Louala viennent de quitter la barre technique du RC Seddouk. Cette décision a été prise avec un accord à l’amiable des deux parties. «Après avoir tenu une réunion extraordinaire, les dirigeants du club ont tenu à nous informer de cette décision», nous informent les deux techniciens. Toutefois, ce duo poursuit sa tâche avec les juniors qu'ils ont pris en main et avec lesquels ils réalisent déjà de belles choses. Les deux inséparables techniciens ont gardé un bon souvenir de leur bref passage chez les seniors avec ce titre honorifique de champion d'hiver. «J’espère que la situation va s’améliorer davantage et que l’équipe montrera encore un meilleur visage et atteindra ses objectifs», souhaitera Idir Louala.

Boualem Redjradj prend les commandes

Après le retrait ou plutôt le retour des deux jeunes coaches chez les juniors, les dirigeants du RCS ont sollicité les services de Boualem Redjradj qui a accepté de prendre le train en marche. L'enfant de Souk El-Ténine a déjà drivé la formation de Gouraya où il a réalisé un joli parcours avant de prendre en main la formation du CRBST, en début de la saison actuelle. L'appel des dirigeants du RCS ne l'a pas laissé indifférent puisqu’il a accepté cette nouvelle aventure avec ce mythique club. Le nouveau coach sera assisté dans sa mission par l'enfant du club, Walid Ouchetla qui active chez les jeunes catégories du club. Le nouveau staff technique aura donc la lourde tâche de dynamiser la troupe afin de se tenir prête pour la seconde phase du championnat qui s'annonce dure. Il faut dire que les Vert et Noir semblent motivés pour réussir une deuxième partie aussi bonne que la première qui les a vus boucler l'aller avec un total de 33 points et arracher ainsi avec brio le titre de champion d'hiver.

