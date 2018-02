Amar Boudiab prend les commandes

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 339 lecture(s)

Après le report forcé de la première séance d’entraînement d’après le match du CABBA, les camarades de Soltane ont repris le travail, avant-hier, dans une ambiance un peu froide après le semi-échec et les évènements qui ont suivi.

La séance a été marquée par la présence de tous les joueurs excepté Boucherit, qui est interdit d’entrainement après son conflit avec Bouarata, Noubli, Mouhli et Benamara qui demeurent blessés. Salhi a été pris en charge par le staff médical, alors que Bouledieb a écourté la séance suite aux douleurs ressenties. Mais il sera de la partie vendredi prochain face au GC Mascara. Le coach a longuement discuté avec les joueurs dans les vestiaires, leur dévoilant les erreurs commises lors du dernier match qu’il a souhaité oublier le plus vite possible pour se pencher sur le prochain qui, d’après lui, sera encore plus difficile. Le prochain rendez-vous verra l’absence de Maamar Youcef pour cause de suspension. Il sera probablement remplacé par Cheklam. Malgré la démission annoncée du président du conseil de gestion et son bureau, les préparatifs se déroulent le plus normalement du monde et l’équipe prendra la route de l’ouest du pays ce matin à 9h pour élire domicile dans un hôtel de la banlieue de Mascara, où les joueurs s’entraineront cet après-midi et demain matin. Selon une source proche de l’entourage du MOB, le président du CA, Amar Boudiab compte prendre en main la gestion du club, au moins pour le prochain match contre le GCM, en attendant la désignation d’un nouveau président du conseil de gestion. Boudiab compte jouer la carte de la motivation en promettant aux joueurs une forte prime en cas de victoire.

Le MOB écope d’une seconde mise en garde

Le MO Béjaïa s’en sort bien après que la commission de discipline leur a infligé une mise en garde, suivie d’une amende de 200 000 DA suite aux jets de projectiles avec envahissement du terrain à la fin du match. Cette sanction est la deuxième du genre et n’importe quelle infraction prochainement sera sanctionnée par un huis-clos. Ainsi, les supporters des Crabes doivent faire très attention lors des prochains matchs, pour ne pas priver leur club préféré de leur soutien.

Z. H.