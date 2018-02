Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 264 lecture(s)

Le milieu, Mohamed Benchaïra (4 buts), compte parmi les éléments-clés dans l’échiquier de Mounir Zeghdoud. Dans cet entretien, il évoque la dernière victoire arrachée haut la main contre l’ASO de Chlef et le rendez-vous de vendredi prochain contre le CA Batna.

La Dépêche de Kabylie : Quel est l’état d’esprit du groupe après la victoire réussie à Chlef ?

Mohamed Benchaira : Et comment ! L’ambiance ne peut être que très bonne au sein de toute l’équipe. Car, aller gagner à l’extérieur, à plus forte raison quand il s’agit d’un rival direct pour l’accession, est toujours réconfortant en soi. En parlant de ce match de Chlef, je dois dire que nous l’avions aussi bien préparé sachant que l’ASO n’allait pas nous faciliter la mission sur son terrain. Autrement dit, nous étions partis avec l’idée de réaliser un résultat positif et notre début de match réussi était une preuve de notre forte détermination à bien négocier cette rencontre.

Même les supporters commencent à voir grand après cette belle série de victoires…

Oui, il est clair que notre objectif demeure toujours le podium et partant, l’accession en ligue 1. Cela dit, notre dernier succès nous a permis de partager la troisième place avec le MOB et pour cela, on compte préparer encore les matchs restants avec ce même esprit conquérant dans le but de récolter le maximum de points qui nous permettront de réaliser notre objectif en fin de saison. Pour revenir à votre question, je crois que nos supporters sont en droit de souhaiter le meilleur pour leur équipe et c’est tout ce qu’il y a de légitime après notamment quatre longues saisons passées par la JSMB en Ligue 2. Je reste persuadé, enfin, que le meilleur est à venir à partir des prochaines confrontations car l’équipe ne cesse de monter en puissance au fil des matchs. Ainsi, si les résultats suivent en ce moment, c’est qu’on récolte surtout le fruit de nos efforts déployés depuis l’intersaison. Pourvu que ça dure en fait. Néanmoins, il n’est pas vain de rappeler que cette dernière ligne droite du championnat sera encore plus compliquée et surtout truffée d’obstacles, mais, on fera en sorte de négocier les rencontres comme ils viennent.



D’aucuns estiment que vous jouez un rôle prépondérant dans l’entrejeu de votre équipe. Un commentaire ?

Cela ne fait que me réconforter pour me donner encore plus lors des prochains rendez-vous de mon équipe. En réalité, je ne fais que mon boulot sur le terrain et c’est le devoir de tout joueur d’honorer son contrat jusqu’au bout. Dois-je rappeler aussi que c’est toute l’équipe qui carbure bien en ce moment et le mérite revient donc à tous mes camarades qui se donnent à fond sur le terrain pour aider notre équipe à réaliser les résultats escomptés.

Ce vendredi, vous accueillerez le CA Batna pour le compte de la 21e journée. Comment appréhendez-vous cette rencontre ?

C’est un match que nous allons préparer avec tout le sérieux voulu, car la situation de l’adversaire nous importe peu. Ceci dit, j’ajouterais même que ce sera un match piège par excellence et le CAB qui traverse une période difficile, pourrait bien nous causer des soucis sur notre terrain. À nous donc de nous montrer vigilants et bien concentrés sur notre sujet pour parer à tout mauvais scénario.

Entretien réalisé par B Ouari.